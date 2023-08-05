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暴雨已致河北逾222萬人受災 保定10人死亡18人失聯

社會熱點 11:38 2023/08/05

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據新華社報道，受強降雨影響，河北省已有98個縣區883個鄉鎮遭受洪澇災害，受災人口222.29萬人。

河北省防汛抗旱指揮部指，為加強受災地區防汛救災工作，截至8月4日8時，河北省累計派出3385個工作組，調動物資價值1.5億元（單位：人民幣），轉移群眾154.02萬人，其中蓄滯洪區轉移96.12萬人。

涿州發生汛情後，河北省加強各級救援力量協調聯動，目前共有各類專業應急救援力量300餘支、6913人參與涿州現場救援。目前，河北仍有廊坊、衡水、保定3市保持防汛防颱風Ⅰ級應急響應，40個縣仍啟動防汛防颱風Ⅰ級應急響應。

河北蓄滯洪區退水需一個月 料3至4億立方米水過境涿州

赴河北救援需等「邀請函」惹議 鎮政府洪水中急尋公章

暴雨致吉林舒蘭1人遇難4人失聯

另外，據吉林省舒蘭市防汛抗旱指揮部消息，受5號颱風「杜蘇芮」殘餘水汽北上和副高后部切變共同影響，吉林地區北部出現大範圍強降雨，特別是舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣。截至8月4日15時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，是歷史最大值103.6毫米的4.72倍，另有9個站點降雨量達到歷史極值的2—4倍。最大雨強8月3日19時出現在金馬鎮，小時雨強達到95.7毫米。

連續強降雨造成舒蘭市金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑垮塌、道路受損等險情。據悉，截至8月4日19時30分，此輪強降雨已經造成1人遇難，4人失聯。

暴雨又來 | 黑龍江高速公路塌陷 兩車墜入大洞

黑龍江省再發暴雨紅色預警 牡丹江今年第1號洪水已形成

責任編輯：袁瑋婧

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