央視曝中美海上交鋒：26架載機環形包圍山東艦遭殲-15驅離（有片）

央視日前在影片中披露，解放軍航母山東艦早前在西太平洋遠洋海訓期間，遭遇「外軍」環形偵察，軍機數從5批10架逐步增加到19批26架，中方派出4架殲-15驅離，內地學者指，很可能是中共航母與美軍航母「尼米茲號」在大洋上的一次對決交鋒。

央視2日播出影片《逐夢》，當中提到山東艦穿越台灣海峽突遭外機抵近偵察，隨即山東艦進入一級戰備狀態，4架殲-15果斷處突，掛彈起飛成功驅離外軍無人機。

上海市公關研究院學委會副秘書長「墨讀春秋」在《今日頭條》發文指出，之所以做出這樣的判斷，主要理由有二：第一，可以出動這樣多的艦載機，同時保證起降頻率，這只有美國航母才能做到，19批26架，也是非常典型的美國海軍航母襲擾戰術。

第二，按照此前曾披露的山東艦海訓航跡來看，在今年的4月11日到12日，山東艦與美國尼米茲號航母同處於宮古島南部海域，兩艦距離最近時曾一度不足300公里，相當符合央視節目中的說法。

文章稱，如果這判斷正確，很可能是二戰後，第一次被公開披露的兩艘大型航母的海上對決。從節目說法看，外軍艦機應是被共軍殲-15艦載機有效驅離，意味在這次對決中，年輕的山東艦沒落下風，反而給美國人一點顏色。

資料顯示，《逐夢》經中央軍委批准，由中央軍委政治工作部聯合中央網信辦、中央廣播電視總台攝製，從8月1日起正式播出。

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責任編輯：袁瑋婧