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暴雨侵襲東北「中國糧倉」 稻田受損嚴重恐絕收

社會熱點 15:25 2023/08/05

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受颱風「杜蘇芮」殘餘環流影響，暴雨一路北上侵襲東北地區，被譽為中國糧倉的黑龍江、吉林多地稻田嚴重受損，有村民指已造成絕收。

黑龍江省水文水資源中心昨日（4日）發佈拉林河五常段洪水紅色預警：預計拉林河五常站（五常市興盛鄉遠景村）今晚20時水位97.20米，超警戒水位（95.20米）2.00米，超保證水位（96.00米）1.20米，達到洪水紅色預警發佈標準。

五常是哈爾濱代管的縣級市，地處黑龍江省南部，流經此地的拉林河為松花江的一大支流。五常市自2日起連續多日降雨量超過100毫米，造成境內大型水庫、中型水庫、河流均超過汛限水位，多個鄉鎮受災。

央廣網昨日報道指出，以「五常大米」著稱的五常市多地受災，部分村屯積水嚴重，農田倒灌。

龍鳳山鎮村民姜海波今年種植了200多畝稻花香品種水稻，低洼地塊有7畝左右，低洼地塊已經完全淹沒。他說，五常地勢東南高，西北低。他所在的龍鳳鎮屬於上游地區，據他了解，下游的二河鄉，河道兩邊兒的水稻都沒有了，「已經淹上兩三天了」。

和黑龍江五常接壤的吉林省舒蘭市，已於3日23時許將防汛應急響應級別調整為一級應急響應。

舒蘭是吉林市代管的縣級市。昨日吉林市委機關報《江城日報》消息稱，受颱風「杜蘇芮」影響，舒蘭市遭遇連續強降雨，造成舒蘭市金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌、橋樑垮塌、道路受損。

澎湃新聞引述舒蘭市開原鎮大興村村委會一名工作人員指，到昨晚7點，大興村的水位降下來了一些，但是農田的受損情況十分嚴重，無法估計損失，「我們農田種植的以水稻為主，本來現在是授粉的階段，授粉之後就會揚花、成形，但是洪水將水稻完全淹沒了，在水裏泡了兩天，已經造成了絕收的情況。」

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責任編輯：袁瑋婧

 

 

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