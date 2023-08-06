北方暴雨 | 天津8萬人大轉移 吉林6死4官員失蹤

此輪降雨衝擊北方。天津市官方公布的信息顯示，為抗擊汛情，天津全市已轉移安置80085人。在東北的吉林省舒蘭市，有6人死亡、4名公職人員失蹤。

天津市是海河流域五大河系的入海口。當前，有來自大清河、永定河、子牙新河、薊運河四個方向的洪水奔向天津，如何平穩泄洪是挑戰。官方信息顯示，各方救援力量連日來通過加固河堤、轉移人員等防洪舉措。截至目前，為保證生命安全，天津全市已轉移安置人員逾8萬。

昨日（5日）中，一位正在天津靜海區台頭鎮備戰的救援人員說「接到指令是要求不出現一人傷亡，壓力很大。」

據新華社報道，受中共總書記習近平委派，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清代表中共中央、國務院，昨日午率有關部門緊急趕赴天津指導防汛抗洪救災工作。他強調，要堅決貫徹習近平關於防汛救災的重要指示精神，落實總理李強要求，堅持人民至上、生命至上，搶抓時間窗口，動員各方力量，抓緊做好堤防除險加固、暢通行洪通道等工作，堅決打贏當前防汛抗洪救災這場遭遇戰。

吉林省舒蘭市有6人死亡、4名公職人員失蹤，包括舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等，他們在前往開原鎮和金馬鎮搶險過程中遇險。 防汛抗旱指揮部表示，今輪降雨過程已基本結束，期間有9座水庫須要洩洪，共轉移超過1.8萬人，正加緊搶修受損的道路和電信基站等設施，推進生產生活秩序逐步恢復。

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責任編輯：尹航

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