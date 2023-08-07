河北等受災地區近19萬宗保險報案 金監總局：應賠盡賠快賠

內地多處受颱風杜蘇芮殘餘環流影響，暴雨成災，河北等受災地區已收到近19萬宗保險報案，國家金融監督管理總局要求金融機構全力做好防汛救災金融服務，多措並舉推動保險理賠提速增效。

據了解，截至8月6日上午10時，河北、北京、黑龍江等16個受災地區的保險機構收到保險報案18.91萬宗，估損金額62.41億元（人民幣，下同）。其中，車險報案11.62萬宗，佔全部報案件數的61%，估損金額18.78億元；企財險報案7,081宗，估損金額16.22億元；農業保險報案2.41萬宗，估損金額20.65億元。

金監總局要求金融機構全力提升理賠服務質效，確保應賠盡賠、應賠快賠。多渠道受理報案，堅持「特事特辦、急事急辦」原則，最大限度優化簡化理賠流程和手續。目前，多家保險公司已經在受災地區開通理賠綠色通道。已賠付案件5.06萬宗，賠付金額2.64億元。

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責任編輯：易燕丹

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