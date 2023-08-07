  • 29°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 12:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國留學生髹白倫敦塗鴉牆 寫24字社會主義價值觀惹議

社會熱點 11:55 2023/08/07

分享：

分享：

英國倫敦東區以塗鴉藝術聞名的紅磚巷（Brick Lane），近日被中國留學生用白色油漆覆蓋整面牆，再噴上「富強、民主」等24字中國社會主義核心價值觀，引發熱議。

網傳圖片顯示，紅磚巷墻上原有的塗鴉藝術作品已被全部覆蓋，變成白牆紅字標語，寫著「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個大字。

主要策劃人、在英國修讀藝術的留學生「yique一鵲」表示，塗鴉是他和朋友的作品，對他來説這件作品沒有太多政治意味，而在討論環境本身，「我很愛我的國家，也希望透過作品反映所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。

針對覆蓋塗鴉作品的指責，他表示「確實很抱歉」，「這可能就是自由的代價吧.....讓我來做這個放大代價的人」。

據了解，紅磚巷塗鴉牆上有許多知名創作者的作品，甚至有一幅畫作是某去世畫家的遺作，以及致敬他的作品，其他人在覆蓋塗鴉時都會特意避開，但這次被粉刷一白。

有網民不滿中國留學生的行為，批評作品「強化中國負面印象」，認為「不能披著正能量的皮，做丟臉的事情」；也有網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」，稱「中國人難道就沒有創作自由嗎？」、「本來就是自由塗鴉區，不需要太敏感」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁


 

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 文娛藝術 倫敦 英國 中國

下一篇文章

河北等受災地區近19萬宗保險報案 金監總局：應賠盡賠快賠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」
河北涿州被淹只因要保護北京？胡錫進批「反常識」
暴雨已致河北逾222萬人受災 保定10人死亡18人失聯
暴雨已致河北逾222萬人受災 保定10人死亡18人失聯
央視曝中美海上交鋒：26架載機環形包圍山東艦遭殲-15驅離（有片）
央視曝中美海上交鋒：26架載機環形包圍山東艦遭殲-15驅離（有片）
暴雨侵襲東北「中國糧倉」 稻田受損嚴重恐絕收
暴雨侵襲東北「中國糧倉」 稻田受損嚴重恐絕收
山東德州5.5級地震致逾20人受傷 多輛列車停運
山東德州5.5級地震致逾20人受傷 多輛列車停運
北方暴雨 | 天津8萬人大轉移 吉林14死 含3公職人員（更新版）
北方暴雨 | 天津8萬人大轉移 吉林14死 含3公職人員（更新版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款