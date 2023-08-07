中國留學生髹白倫敦塗鴉牆 寫24字社會主義價值觀惹議

英國倫敦東區以塗鴉藝術聞名的紅磚巷（Brick Lane），近日被中國留學生用白色油漆覆蓋整面牆，再噴上「富強、民主」等24字中國社會主義核心價值觀，引發熱議。

網傳圖片顯示，紅磚巷墻上原有的塗鴉藝術作品已被全部覆蓋，變成白牆紅字標語，寫著「富強、民主、文明、和諧，自由、平等、公正、法治、愛國、敬業、誠信、友善」24個大字。

主要策劃人、在英國修讀藝術的留學生「yique一鵲」表示，塗鴉是他和朋友的作品，對他來説這件作品沒有太多政治意味，而在討論環境本身，「我很愛我的國家，也希望透過作品反映所謂自由的羅格斯主義和文化殖民性」。

針對覆蓋塗鴉作品的指責，他表示「確實很抱歉」，「這可能就是自由的代價吧.....讓我來做這個放大代價的人」。

據了解，紅磚巷塗鴉牆上有許多知名創作者的作品，甚至有一幅畫作是某去世畫家的遺作，以及致敬他的作品，其他人在覆蓋塗鴉時都會特意避開，但這次被粉刷一白。

有網民不滿中國留學生的行為，批評作品「強化中國負面印象」，認為「不能披著正能量的皮，做丟臉的事情」；也有網民稱讚「一秒回中國」、「文化輸出」，稱「中國人難道就沒有創作自由嗎？」、「本來就是自由塗鴉區，不需要太敏感」。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁



