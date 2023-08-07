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中俄海軍聯合巡邏阿拉斯加附近海域 美國派出機艦回應

國情動向 12:17 2023/08/07

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中國和俄羅斯多艘海軍軍艦上週聯合巡邏美國阿拉斯加附近，美國派遣4艘海軍軍艦和1架偵察機回應。

《華爾街日報》率先披露中俄這支聯合海軍巡邏艦隊接近阿拉斯加的消息。報道引述專家表示，這似乎是接近美國領土最大的這類艦隊。

美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）稱，這是史上首次。

他還表示，鑑於俄羅斯持續在烏克蘭作戰以及美中在台灣問題上的政治緊張，這支艦隊靠近阿拉斯加是「高度挑釁」之舉，艦隊現已離開。

美國北方司令部證實中俄海軍聯合巡邏，並告訴《華爾街日報》：「我們指揮下的空中和海上資產開展行動，確保美國和加拿大的防禦。巡邏艦隊在國際水域，不構成威脅。」

北方司令部並未具體說明聯合巡邏的船艦數量或其確切位置，但阿拉斯加州的美國參議員表示，這支艦隊由11艘中國和俄羅斯軍艦組成，在阿留申群島（Aleutian Islands）附近行動。

美國出動4艘驅逐艦和1架P-8A「海神式」（P-8A Poseidon）巡邏機，回應中俄艦隊。

俄羅斯國防部表示，俄羅斯和中國艦艇進行聯合演習，包括通信訓練、直升機在對方艦艇甲板上起降，以及在白令海西南部舉行的反潛演習，並成功摧毀目標，又指自聯合巡邏開始以來，兩國艦艇已航行超過2300海浬，包括在日本海和鄂霍次克海的行動。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在給《華爾街日報》的聲明中表示，此次巡邏「不針對任何第三方」。

前日本首相今訪台 中駐日大使促中日關係在正確軌道運行

俄羅斯海軍艦隊訪問上海 將與中國海軍進行聯合演練

中俄代表團齊訪平壤 中方重申嚴格執行對北韓制裁

責任編輯：尹航

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