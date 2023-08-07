大媽翻圍欄踩丹霞地貌打卡 文旅局：追查並嚴格懲戒

內地有遊客在陝西省榆林市靖邊縣波浪谷，翻圍欄踩上丹霞地貌違規拍照。當地文旅局表示，已派員追查涉事人士。

網傳影片顯示，一名婦人無視「禁止翻越」警告牌及遊人勸阻，越過圍欄站在岩石的凹陷處，兩手扶著山壁，不停調整姿勢，同行人員在下方為其指導動作並拍照。不少網民認為婦人的行為不可取，直言「真是離譜！」素質低下！」「這樣拍照哪裡好看了？」

靖邊縣文化和旅遊文物廣電局表示，已派文化市場綜合執法大隊協同相關部門對相關行為人進行追查，待事實查證後，將會按照國家相關法規嚴格懲戒並及時向社會公布。

據報道，甘肅張掖七彩丹霞景區上月也發生遊客翻越圍欄拍照、踩踏丹霞地貌事件。經調查，該遊客進入彩色丘陵保護範圍，行走的山脊被黃土覆蓋，未造成丹霞地貌實質性損害，但其行為違反保護條例等相關規定，被處以200元罰款。

經專家研究考證，彩色丘陵地層的形成和誕生是以百萬年為地貌單元，是不可再生、不可複製的地質遺跡。彩色丘陵區域地質是結構砂岩和粉砂岩，在遭受人為破壞後會加速風化和流水侵蝕，且自然恢復周期長、修復難度大。

景區工作人員說：「很多遊客誤以為它和普通山體一樣，但它其實是類似古化石一樣的存在，如果被人踩上一腳，地表層分布的屑岩會被輕易地破壞，一個遊客的腳印地表需要60年甚至更久才會恢復原貌。」

責任編輯：易燕丹

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