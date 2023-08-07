中方促菲律賓拖走坐灘軍艦 恢復仁愛礁原狀

中國海警局敦促菲律賓拖走在南沙仁愛礁坐灘的軍艦，恢復仁愛礁原狀，強調中方在仁愛礁問題上的立場是明確和堅定的，將繼續採取必要措施堅定維護自身的領土主權。

菲律賓海岸警衛隊和武裝部隊稱，中國海警上周六（5日）在南沙仁愛礁海域對菲方向仁愛礁坐灘軍艦運送輪換人員和補給物資的船隻進行攔阻並使用水炮攻擊，違反國際法，菲方對此予以強烈譴責。

中國海警局新聞發言人表示，獲悉菲方將對仁愛礁開展新一輪運補後，中方在多個層級、利用多種渠道向菲方提出交涉，要求菲方不得擅自派船隻闖入仁愛礁，不得向坐灘軍艦運送用於大規模維修加固的建築物資。

惟事發當日菲律賓不顧中方一再勸阻和警告，仍執意派出2艘船隻擅自闖入仁愛礁海域，違反《南海各方行為宣言》，企圖向非法坐灘軍艦運送用於維修加固的建築物資。中國海警船依法予以攔阻，並採取警示性執法措施，在多次喊話警告無效的情況下，為避免直接攔阻出現碰撞，使用水炮實施警示，現場操作專業、克制，無可非議。

發言人強調，仁愛礁歷來是中國南沙群島的一部分，但菲方一艘軍艦過去24年來，在仁愛礁非法坐灘，不但未拖走軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領，嚴重侵犯中方主權及違背自身承諾。中方多次通過外交渠道向菲方表達嚴正關切，建議雙方就如何管控仁愛礁局勢進行商談，但菲方對此拒不呼應。中方呼籲菲方接受中方建議，通過商談，探討管控仁愛礁局勢的具體措施。

中菲南海再爆糾紛 菲稱船隻被中國海警強行攔截

中國在南海放置3燈浮標 兩座與菲律賓浮標位置重疊

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁