16家機構料內地7月CPI按年增幅轉負 或為年內最低

國統局周三（9日）即將公布內地7月居民消費價格（CPI）、工業生產者出廠價格（PPI）數據，內地16家機構預測7月CPI按年增速將為負值，或為本年最低位。

據澎湃新聞，對於7月CPI，中金宏觀、國君宏觀董琦團隊、中信證券研究部、華泰證券宏觀研究團隊、浙商證券李超宏觀團隊的預測值分別為-0.8%、-0.4%、-0.6%、-1%、-0.4%。

中信證券研究部表示，豬肉月均價格仍在低位徘徊，鮮果、鮮菜價格的高頻數據也錄得較大跌幅，核心CPI預計仍難以恢復至疫情前均值水平。考慮到去年同期CPI的高基數，預計今年7月CPI將降至年內最低水平。

中金宏觀也提到，7月CPI按年轉負，主要反映基數效應。中金宏觀指出，上年同期豬周期上行、高溫多雨推升菜價帶來高基數，基數效應將拖累CPI按年0.5個百分點。

核心CPI有望底部企穩

具體看，食品項方面，李超宏觀團隊表示，7月3日國家發改委啟動年內第二批中央豬肉儲備收儲工作，階段性緩解豬價下探壓力。由於年初能繁母豬有所去化，對應2-3個季度之後生豬供應將有所回落，預計豬價將在秋季迎來拐點。同時，牛肉、羊肉價格均出現不同程度的下降，側面反映了家畜養殖整體供大於求的局面。此外，蔬菜價格小幅下降，由於今年夏季全國蔬菜在田面積高於去年同期，且北方產區冷涼蔬菜大量上市，因此6月下旬以來，全國蔬菜價格開始恢復季節性下行趨勢，但未來隨着高溫、多雨天氣增多，蔬菜價格還將出現波動。高溫影響下「北菜南運」的規模可能有所擴大，成本可能有所增加；主汛期時，北方和南方的露地蔬菜生長，都可能受洪澇災害的影響。

非食品項方面，李超宏觀團隊表示，暑假期間，人員流動性較強，出行需求增加，文化和旅遊市場延續復甦，演唱會、商務活動景氣度不斷升高，帶動住宿等相關服務業需求上升，預計核心CPI有望底部企穩。

根據萬得數據，17家機構對7月CPI按年增速的預測均值為-0.47%，較6月按年增速下降0.47個百分點，預測區間為-1%至0.2%，16家機構預測按年增速轉負。

責任編輯：袁瑋婧