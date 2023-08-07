颱風卡努急轉彎 周四起東北明顯降雨

颱風「卡努」自7月28日生成至今已11天，經歷多次重大調整，如今又出現90度急轉彎。預計「卡努」後期將北上影響中國東北地區，並帶來明顯降雨，需警惕頻繁降水可能引發災害。

氣象分析師王偉躍指，「卡努」路徑主要是受到副高外圍引導氣流的方向推動，今日颱風東側的副高逐步加強西伸，引導氣流為偏南風，因此有利於推動「卡努」轉向偏北方向繼續移動。預計「卡努」移速逐漸加快，強度將有所增強，或再次加強為颱風級，並向朝鮮半島南部沿海靠近。

「卡努」後期或影響中國東北地區。從近5天東北地區的累計降水量來看，黑龍江中部和南部、吉林北部和中西部、遼寧東部等地累計降水量均超過50毫米，其中哈爾濱南部、牡丹江、吉林北部、延邊北部等地累計降水量接近甚至超過100毫米。

未來數日（10至12日），受西風槽和「卡努」的共同影響，東北地區東部和北部又會有大雨或暴雨，局地大暴雨，累積局地可達200毫米，需警惕頻繁降水可能引發的災害。

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責任編輯：易燕丹

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