內地旅遊復甦酒店漲價 網民熱議「月薪兩萬住不起快捷酒店」

暑期是出遊高峰，緊接著又快到國慶小長假，內地旅遊市場的機票和住宿價格都水漲船高，連漢庭、如家等經濟型快捷酒店都漲到八九百（人民幣，下同）。內地網民熱議「月薪2萬住不起如家漢庭」。

經濟型酒店已經變得「不經濟」

曾經100多元住一晚的如家、漢庭，如今在一線城市已很難再看到。取而代之的是600一晚的漢庭，700一晚的如家，1000一晚的桔子水晶。一些一線城市核心地段的快捷酒店價格，甚至直逼香格里拉、希爾頓。

以8月初入住幾個一線城市為例，旅遊預訂平台顯示，一些中檔連鎖酒店，比如全季、桔子酒店，在北京每晚的價格多在600～800元，部分地理位置的酒店房價超過了1000元，在上海則是500～800元，深圳的多為400～500元不等。

如果是漢庭、如家這類經濟型連鎖酒店，北京多為500～700元，上海普遍在300～600元，深圳普遍為300～400元。

由此可見，所謂的中檔連鎖酒店與經濟型連鎖酒店，從價格上看並沒有太大差距，經濟型酒店已經變得「不經濟」了。這也引發網民熱議「月薪2萬住不起漢庭如家」，「想直接住在車裡」。

有網民稱，「暑假期間，房間1星級，收費5星級」。但也有人認為，價格是由供需決定，住不起就住其他更便宜的，沒什麼值得抱怨的。

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責任編輯:尹航

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