北方暴雨｜官媒報道救災艱苦 被踢爆重用3年前舊片（有片）

官方增加對水災救援的報道，但部分報道反而引發爭議，有媒體發布消防員救災後疲累入睡的片段，被揭是3年前的舊片，另一直升機救人影片也被質疑做騷。

河北省共青團上周在微博上貼出一張消防員打瞌睡的片段，並附上打氣文字「致敬搶險一綫最可愛的人。」展示在保定、涿州等前綫救災的艱苦，而片段據稱是來自該省省委轄下《河北日報》。但發布不久，即有網民發現該片段早在2020年7月的另一報道中已出現過，講述當時江蘇無錫最雨後的救災情況。

在輿論批評下，河北省共青團隨後刪除片段，但無任何回應。《河北日報》則發聲明公開道歉，聲稱審核把關不嚴，造成不良影響，今後將引以為戒。

另一個有爭議性的畫面來自央視上周的影片，當中拍到消防直升機在民居上方拋下繩索，救援人員游繩而下救走受困居民。但影片清晰拍到，畫面中的所謂災區，街上積水只浸到私家車的輪胎的一半。當時車旁就站着兩名民眾，而水位也剛好到達他們的腳踝而已。在同一時間，涿州等已傳出部局水深超過4米。

該影片被許多網民質疑為拍而拍，根本沒有必要，甚至拍攝地區可能並不在災區。

這些似乎並非個例，網上還傳出許多疑似擺拍的片段，包括有人先向馬路倒水，再在鏡頭前清理、有人在鏡頭前搬沙包，邊用水喉射水假裝雨勢猛烈等等。

責任編輯：陳建錫