王毅與拉夫羅夫通話 稱中方在任何國際場合都秉持公正

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就烏克蘭危機等問題交換意見。王毅指，中方在任何國際多邊場合都秉持獨立公正立場，積極推動勸和促談。

王毅表示，今年3月國家主席習近平訪俄以來，兩國戰略協作和務實合作都取得新進展，貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴。當前雙方最重要的工作是繼續落實好元首的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續保持高水平發展。

在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任。

拉夫羅夫表示，俄方願與中方共同落實好今年3月習近平主席訪俄重要成果，加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願同中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊框架下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。拉夫羅夫表示，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

沙特上周在吉達舉行烏克蘭問題國際會議，中國、美國、歐盟、印度等30多國代表參加，據報各方在會上達成相當程度的共識，但會議未邀請俄羅斯出席。

責任編輯：陳建錫