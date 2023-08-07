  • 30°C
香港時間 : 2023807日 (週一) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅與拉夫羅夫通話 稱中方在任何國際場合都秉持公正

國情動向 22:05 2023/08/07

分享：

分享：

中國外長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通電話，就烏克蘭危機等問題交換意見。王毅指，中方在任何國際多邊場合都秉持獨立公正立場，積極推動勸和促談。

王毅表示，今年3月國家主席習近平訪俄以來，兩國戰略協作和務實合作都取得新進展，貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴。當前雙方最重要的工作是繼續落實好元首的重要共識，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係繼續保持高水平發展。

在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則，這是中俄應當承擔的國際責任。

拉夫羅夫表示，俄方願與中方共同落實好今年3月習近平主席訪俄重要成果，加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願同中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊框架下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義。

雙方還就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換了意見。王毅強調，在烏克蘭危機問題上，中方在任何國際多邊場合，都將秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑。拉夫羅夫表示，俄方高度贊同中方提出的關於政治解決烏克蘭危機立場文件，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

沙特上周在吉達舉行烏克蘭問題國際會議，中國、美國、歐盟、印度等30多國代表參加，據報各方在會上達成相當程度的共識，但會議未邀請俄羅斯出席。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 烏克蘭 俄羅斯 中國 中俄關係

下一篇文章

中方促菲律賓拖走坐灘軍艦 恢復仁愛礁原狀（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

中方促菲律賓拖走坐灘軍艦 恢復仁愛礁原狀（第二版）
中方促菲律賓拖走坐灘軍艦 恢復仁愛礁原狀（第二版）
前日本首相今訪台 中駐日大使促中日關係在正確軌道運行
前日本首相今訪台 中駐日大使促中日關係在正確軌道運行
王毅與博雷利通電話 邀秋季訪華舉行戰略對話
王毅與博雷利通電話 邀秋季訪華舉行戰略對話
俄羅斯拒5中國公民入境 駐俄使館批不顧兩國友好大局
俄羅斯拒5中國公民入境 駐俄使館批不顧兩國友好大局
中俄海軍聯合巡邏阿拉斯加附近海域 美國派出機艦回應
中俄海軍聯合巡邏阿拉斯加附近海域 美國派出機艦回應
據報拜登下周初頒行政令 限制對華敏感技術投資
據報拜登下周初頒行政令 限制對華敏感技術投資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款