外交部再敦促菲律賓拖走仁愛礁軍艦 稱願繼續協商

▲ 菲律賓長期通過不同途徑向擱淺的馬德雷山號（右）進行補給。

中國外交部今日（8日）再次敦促菲律賓立即從南海仁愛礁拖走坐灘軍艦，強調不承認南海仲裁，也不接受任何基於該裁決的行動，同時表示願繼續協商，與菲方妥善處理海上問題。

外交部發言人表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。菲方多次明確承諾拖走在該礁非法「坐灘」的軍艦，但24年過去了，菲方不但未拖走該軍艦，還企圖對其大規模維修加固，實現對仁愛礁的永久佔領。菲方行為嚴重違反國際法和中國與東盟國家簽署的《南海各方行為宣言》。中方再次敦促菲方立即從仁愛礁拖走“坐灘”軍艦，恢復仁愛礁無人無設施的狀態。

南海仲裁案所謂裁決違反包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，是非法的、無效的。中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。

菲律賓補給船上周開往仁愛礁時，被中國海警船以水炮驅趕。菲律賓昨日（7日）傳召中國駐菲大使提出照會，並表明永不放棄仁愛礁。

仁愛礁位於南沙群島東部，中國、菲律賓、越南等各自宣稱擁有主權，但該島礁由菲律賓實施控制。1999年，菲律賓舊登陸艦馬德雷山號擱淺當地後，一直未被拖走，該艦由多名菲律賓海軍陸戰隊人員看守，菲方以海空投送方式補給物資。中國方面批評菲律賓對擱淺軍艦進行加固，企圖作為前哨站。早在10年前，已傳出中國打算截斷該島礁的補給。

責任編輯：陳建錫