美媒：中國罕見對俄使用嚴厲措辭 並非拋棄俄羅斯

中國上周因公民入境事件罕見對俄方使用嚴厲措辭，但彭博社引述專家指，如果要以此來判斷中國在轉變對俄烏戰爭的看法，恐怕是要落空，中國並未打算拋棄俄羅斯。

上周五，5名中國公民自哈薩克入境俄羅斯時在口岸遇阻，其中包括一名KOL。周末這段在中國社交媒體平台上廣為流傳的片段顯示，俄羅斯邊境口岸官員正在搜查行李箱，一名旅客稱感覺自己被當成了犯人。中國駐俄羅斯大使館在微信公眾號發文批評，俄方在此次事件中出現的野蠻執法、過度執法行為嚴重損害中國公民合法權益，不符中俄友好大局。

彭博社指，盡管措辭格外嚴厲，但並不代表中國對俄態度將大幅轉變。自從俄羅斯攻打烏克蘭以來，中國一再尋求在使用核武器等問題上與莫斯科營造一些空間，同時支持俄方發動戰爭的理由，尤其是看到美國及盟友在加強與台灣的關係。外交部長王毅昨向拉夫羅夫重申，兩國是信得過，靠得住的好朋友，且沒有提及上述事件。

全球化智庫創始人王輝耀解釋，這次事件向世界表明，中俄關係比西方許多人了解的更加層次分明，也更加細膩。中國需要與俄羅斯保持良好關係，但不是說俄羅斯做甚麼都會贊成。

烏克蘭戰爭爆發前兩國就表示中俄合作「沒有上限」。隨著戰事持續，中國尋求站在中立立場協調烏克蘭問題，發布了政治解決烏克蘭危機的12點立場，呼籲尊重各國主權，保障糧食外運和停火止戰。雖然這一路線圖遭到美國及其盟友的廣泛批評，但為中國在「全球南方」（Global South）贏得信譽，並在由沙特主辦的烏克蘭問題國際會議上獲得一席之地。

責任編輯：陳建錫