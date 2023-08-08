內地7月進出口按年大跌14.5% 進口跌幅擴至12.4%

內地7月出口以美元計按年下跌14.5%，跌幅比上月擴大2.1個百分點；進口按年下跌12.4%，跌幅擴大5.6個百分點。兩項數據均大幅差過預期，尤其進口數據，市場原預計跌幅收窄。1至7月，全國進出口總值3.4萬億元，下跌6.1%。 其中，出口1.94萬億元，下跌5%; 進口1.46萬億元，下跌7.6%; 貿易順差4895.7億元，擴大3.5%。

民營企業進出口12.46萬億元（人民幣，下同），增長6.7%，佔外貿總值的52.9%，比去年同期提升3.1個百分點。 國有企業進出口3.82萬億元，增長0.8%，佔外貿總值的16.2%。外商投資企業進出口7.21萬億元，下跌9.4%，佔外貿總值的30.6%。前七個月，東盟續為中國最大貿易夥伴， 歐盟第二，其次是美國、日本，以及南韓。

海關總署統計分析司司長呂大良表示，二季度以來，中國月度進出口規模穩定保持在3.4萬億元以上。 7月當月，中國進出口3.46萬億元，處於歷史同期較高水準。，與2019年同期相比增長25.7%，較2020至2022年同期均值高4.5%。 整體看，中國外貿進出口運行平穩，符合預期，長期向好的基本面沒有改變。

責任編輯：陳建錫