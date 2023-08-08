麻生太郎：美日台應意識到 維持台海和平或需動用武力

正在台灣訪問的日本前首相麻生太郎表示，對日本最重要的是亞太不能發生戰爭，包括在台海。美日台充分發揮反制力量，同時意識到如想維持台海和平，可能需要動用軍事力量。

麻林太郎今日（8日）在台北舉行的凱達格蘭論壇發表演講，他表示，要防止戰爭，包括在台海的衝突，必須擁有反制戰爭的能力，志同道合的國家地區，像是日本、台灣和美國都必須清醒了，要充分發揮反制的力量，甚至要面對發生戰爭的可能。文明社會必須展現強壯的反制決心，讓對手清楚明白到開戰的嚴重性。

他提到，對於戰爭的反制需具備三個條件，一是實力，二是決心，最後必須要能夠傳達反制的意願，讓對手能夠清楚了解。他以福克蘭群島戰爭為例，指當初英國若能清楚向阿根廷表達反制的決心，說不定就能制止戰爭。他又指，日本期望兩岸問題以和平方式解決，確保區域和平穩定，這對日本的安全而言是攸關生死存亡的重大課題 。

麻生還表示日本支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的立場，台灣的半導體產業受世界矚目，重要不言可喻。

責任編輯：陳建錫