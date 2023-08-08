  • 33°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 14:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦塗鴉留學生聲稱收死亡威脅 「香港團體要買我的頭」

國情動向 13:06 2023/08/08

分享：

分享：

一鵲等人在Brick Lane的一面牆用白底紅字噴上民田、文明等中國官方口號，引發當地人不滿。

中國留學生在倫敦塗鴉聖地Brick Lane噴上「中國社會主義核心價值觀」事件繼續發酵，發起活動的留學生「一鵲」發表聲明稱，他聲稱自己並無政治立場，但事件已上升到兩股極端思維對他進行迫害的程度。一鵲又聲稱，他和團隊成員都受到了非常激烈的網絡暴力，和生命安全威脅，有香港團體要購買我的頭顱。他還聲稱很需要幫助，卻不接受採訪。

一鵲聲明全文：

我希望把這個作品交回給世界，一切都發生的比我想像的還要猛烈了一些，到了我必須先保護我自己和家人安全的地步。我是一鵲。 寫這篇聲明確實也希望澄清作為創作者的我方的觀點，同時尋求一些幫助，謝謝大家。

第一(創作者初衷：無立場)：不管定義它為社會介入也好，行為藝術也好，我並無政治立場，我並 無政治立場，我並無政治立場。目前它完全被上升到了反應兩股極端思維對我的迫害上，但作品在我構思之初隻作為一個探測器。本意在於引發對不同環境的討論，不同人對事件的態度。任何極端對我個人來說都不正確，作品只是一種藝術表達，所以才說是“反者道之動”，同時我很愛我的國家，但這不代表我沒有權利對它進行一定的反思性批判。

第二(道德與法律聲明)：24個字作為世界通用的價值目標被我們印在了自由塗鴉的地方，我們前期經過了調研確認過這個地方確實是自由塗鴉區，基本上兩周不到就會整體改變，也諮詢了當地的塗鴉者和詢問他們是否介意被覆蓋，答案是不介意，我已向相關方提交了視頻和圖片為證。當晚有人前來阻止但無法證明是property所有者，他們出具的 罰款更像是地方組織的投機行為，所以當時我選擇要堅持創作。

第三(受到迫害)：我和我的團隊人員都受到了非常激烈的網暴，和生命安全威脅(如香港團體要購買我的頭顱等)而非討論和質疑。我的個人資訊和私人生活被惡意醜化且放大，公司被攻擊。我的父母個人資訊，家庭住址，公司情況工作情況也被非法查閱並放到了互聯網上，他們不斷的受到電話的騷擾，各個社交媒體都在接受數以萬計的謾駡，和死亡威脅。他們年紀已大，我懇請你們不要這樣，我非常擔心他們的人生安全，我的部分社交媒體被限制，但在這個時刻我無法不發聲，也不能倒下。我非常不希望連累我的家人和朋友，一切的質疑和後果我願意一人承擔，同時也希望尋求社會各界人士及學者能夠給予一些幫助，我處在很激烈的被迫害之中。

第四(一些感謝和請求)：非常感謝很多很多朋友發來的支持，關心和詢問，我無法一一回復，如果可以的話，請幫我轉發此條申明，我需要幫助，我需要幫助，我需要幫助。目前為止，除去bbc中文的郵件我已回復之外，我決定不接受任何媒體的採訪。我無法承受來自雙方的惡意和抨擊，也無法站隊，希望把作品交回給社會。作品的更多記錄我目前不會再發佈。只希望能夠保留我被網暴的一些記錄，希望它被曝露在太陽之下。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 社會矛盾 網絡熱話 歧視 正能量 英國 中國

上一篇文章

中國海警公布驅逐菲船畫面 形容全程理性克制（有片）

下一篇文章

麻生太郎：美日台應意識到 維持台海和平或需動用武力
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美媒：中國罕見對俄使用嚴厲措辭 並非拋棄俄羅斯
美媒：中國罕見對俄使用嚴厲措辭 並非拋棄俄羅斯
中方促菲律賓拖走坐灘軍艦 恢復仁愛礁原狀（第二版）
中方促菲律賓拖走坐灘軍艦 恢復仁愛礁原狀（第二版）
中國觀察｜ 暑期旅遊Citywalk熱 降級式消費復蘇
中國觀察｜ 暑期旅遊Citywalk熱 降級式消費復蘇
中俄海軍聯合巡邏阿拉斯加附近海域 美國派出機艦回應
中俄海軍聯合巡邏阿拉斯加附近海域 美國派出機艦回應
南非總統：習近平本月下旬到訪兼出席金磚峰會
南非總統：習近平本月下旬到訪兼出席金磚峰會
王毅與拉夫羅夫通話 稱中方在任何國際場合都秉持公正
王毅與拉夫羅夫通話 稱中方在任何國際場合都秉持公正
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款