倫敦塗鴉留學生聲稱收死亡威脅 「香港團體要買我的頭」

中國留學生在倫敦塗鴉聖地Brick Lane噴上「中國社會主義核心價值觀」事件繼續發酵，發起活動的留學生「一鵲」發表聲明稱，他聲稱自己並無政治立場，但事件已上升到兩股極端思維對他進行迫害的程度。一鵲又聲稱，他和團隊成員都受到了非常激烈的網絡暴力，和生命安全威脅，有香港團體要購買我的頭顱。他還聲稱很需要幫助，卻不接受採訪。

一鵲聲明全文：

我希望把這個作品交回給世界，一切都發生的比我想像的還要猛烈了一些，到了我必須先保護我自己和家人安全的地步。我是一鵲。 寫這篇聲明確實也希望澄清作為創作者的我方的觀點，同時尋求一些幫助，謝謝大家。

第一(創作者初衷：無立場)：不管定義它為社會介入也好，行為藝術也好，我並無政治立場，我並 無政治立場，我並無政治立場。目前它完全被上升到了反應兩股極端思維對我的迫害上，但作品在我構思之初隻作為一個探測器。本意在於引發對不同環境的討論，不同人對事件的態度。任何極端對我個人來說都不正確，作品只是一種藝術表達，所以才說是“反者道之動”，同時我很愛我的國家，但這不代表我沒有權利對它進行一定的反思性批判。

第二(道德與法律聲明)：24個字作為世界通用的價值目標被我們印在了自由塗鴉的地方，我們前期經過了調研確認過這個地方確實是自由塗鴉區，基本上兩周不到就會整體改變，也諮詢了當地的塗鴉者和詢問他們是否介意被覆蓋，答案是不介意，我已向相關方提交了視頻和圖片為證。當晚有人前來阻止但無法證明是property所有者，他們出具的 罰款更像是地方組織的投機行為，所以當時我選擇要堅持創作。

第三(受到迫害)：我和我的團隊人員都受到了非常激烈的網暴，和生命安全威脅(如香港團體要購買我的頭顱等)而非討論和質疑。我的個人資訊和私人生活被惡意醜化且放大，公司被攻擊。我的父母個人資訊，家庭住址，公司情況工作情況也被非法查閱並放到了互聯網上，他們不斷的受到電話的騷擾，各個社交媒體都在接受數以萬計的謾駡，和死亡威脅。他們年紀已大，我懇請你們不要這樣，我非常擔心他們的人生安全，我的部分社交媒體被限制，但在這個時刻我無法不發聲，也不能倒下。我非常不希望連累我的家人和朋友，一切的質疑和後果我願意一人承擔，同時也希望尋求社會各界人士及學者能夠給予一些幫助，我處在很激烈的被迫害之中。

第四(一些感謝和請求)：非常感謝很多很多朋友發來的支持，關心和詢問，我無法一一回復，如果可以的話，請幫我轉發此條申明，我需要幫助，我需要幫助，我需要幫助。目前為止，除去bbc中文的郵件我已回復之外，我決定不接受任何媒體的採訪。我無法承受來自雙方的惡意和抨擊，也無法站隊，希望把作品交回給社會。作品的更多記錄我目前不會再發佈。只希望能夠保留我被網暴的一些記錄，希望它被曝露在太陽之下。