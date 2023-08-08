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星紀魅族叫停自研芯片 應屆畢業生恐全遭「優化」

經濟脈搏 17:15 2023/08/08

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繼OPPO、小米之後，知名手機生產商星紀魅族也叫停自研芯片的計劃，據報所涉部門200名員工將裁走大半，包括40多名上月入職的應屆畢業生。星紀魅族證實將進行人員優化（優化在內地是裁員的代名詞）。

內媒《科創板日報》引述多名消息人士指，星紀魅族旗下晶元研究院將進行人員調整，該院約有200名員工，分佈在上海和成都兩地，包括今年7月入職的應屆生有40餘人。該集團的整計劃是裁撤所有應屆生，留下一小部分老員工。雖然集層方面尚未正式下達裁員通知，但有領導層已經透露口風，說「讓應屆生可以去找找（機會）了」。

有應屆生向該報透露，入職前根本不知道研究院在融資一事，「入職前10天，HR打電話給我們說可能會更換公司主體」。在知名職場社交平台脈脈上，星紀魅族裁員一事也一度衝至熱榜第一，據報有不少受影響的應屆生留言討論，部分人情緒波動較大。

報道指，被裁撤的晶元研究院屬於前瞻技術業務之下，被列為星紀魅族七大業務之一，成立才剛一年，主要做AR晶元。 裁撤原因在於晶元投資週期長，成本高，AR晶元現在沒有出產品，影響上市計劃。有趣的是，在今年3月8日的集團戰略溝通會上，星紀魅族董事長兼CEO沈子瑜稱，前瞻技術連同手機／車機、XR技術，是未來星紀魅族的三大核心戰略。

星紀魅族集團方面回應稱，面對全球經濟環境的不確定性，集團決定終止自研晶元業務，更加聚焦產品創新和軟體用戶體驗。 相關業務調整涉及到部分人員調整優化，正積極協調溝通，依法合規妥善解決問題，針對受影響的應屆畢業生，公司也在通過內部推薦等方法最大限度分流。

責任編輯：陳建錫

 

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