廣深港高鐵下周起實施「靈活行」 往返西九福田可額外改票3次

廣鐵集團與香港鐵路部門溝通商定後宣布，自8月14日、即下周一起，推出廣深港高速鐵路跨境運輸新產品「靈活行」。旅客持票面發到站為福田至香港西九龍站間的有效車票，在辦理過1次改簽或超過改簽時效後，仍可於票面乘車日期當日辦理3次「靈活行」變更車次手續。鐵路部門將根據運力，在確保運輸安全前提下，投放一定數額「無座票」供使用。

按規定，旅客選擇的「靈活行」的列車，僅限於往返福田至香港西九龍站間始發終到車次，且不辦理發到站變更。旅客辦理變更車次手續，應不晚於當前票面車次開車後1小時，以及所選列車開車前15分鐘。「靈活行」不可改變車票種類、席位等級，僅限辦理平價變更車次手續。在更改車次手續之後，該車票便不得退票。

旅客可通過12306網站（中國鐵路客戶服務中心）、 車站售票視窗以及福田、香港西九龍站自動售（取）票機，辦理「靈活行」變更車次手續。

福田站站長張玉琇表示，目前該站正加緊做好客票系統優化升級，以適應「靈活行」產品需求，同時開展規章制度業務培訓，確保車站工作人員熟悉相關新業務及辦理流程。

責任編輯：陳建錫