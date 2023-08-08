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國常會：進一步加大抗洪救災支持力度

國情動向 20:08 2023/08/08

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國務院總理李強今日主持召開國務院常務會議指出，當前汛期仍未過去，後期還有台風登陸、局地強降雨的可能，救災和災後恢復重建任務繁重。各相關部門要進一步加大支持力度，迅速撥付各類救災資金，能預撥的提前預撥，提早進行補償救助。

會議指出，要確保「大災之後無大疫」，加快修復道路供電供水和通信等設施，做好市場保供穩價，盡快恢復災區正常生產生活秩序；要著眼長遠，加強北方地區水利等基礎設施規劃建設，提高水旱災害防範應對能力。

會議要求，金融機構要加強對受災地區的經營主體特別是小微企業、個體工商戶，以及農業、養殖企業和農戶的信貸支持，開通保險理賠綠色通道，能賠快賠、應賠盡賠，最大限度減少洪澇災害對經濟社會發展和人民生活的影響。 

內媒澎湃新聞引述國家水利部消息，目前，受降雨及上游來水影響，黑龍江省嫩江支流庫勒河、牡丹江支流鐵嶺河，陝西渭河支流漆水河、漢江上游酉水河，重慶綦江支流通惠河等11條河流發生超警以上洪水。 

受降雨影響，廣西右江，雲南元江、李仙江等河流將出現漲水過程。受干支流來水影響，松花江支流拉林河將維持超標。 

責任編輯：蒯宇澄

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