中國向聯合國提交福島核污水文件 促日本停止排海計劃

中國代表團向聯合國大會提交針對日本福島核污水的文件，從合法性、數據真實性等多方面質疑日本的污染水排海計劃，要求日方全面回應國際社會關切，停止強推相關計劃。外交部重申，中方一貫反對日本強行將核污水排海，向全世界轉嫁核污染風險，日本政府應全面回應國際社會關切，履行應盡的道義責任和國際法義務。

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《中國代表團關於日本福島第一核電站事故核污染水處置問題的工作文件》稱，核安全是核能發展和核技術應用的生命線，既關係到當事國經濟發展和社會穩定，還可能帶來地區性乃至全球性的嚴重影響。各國應嚴格落實核安全國家責任，使核能的和平利用服務於構建人與自然生命共同體，不能以犧牲自然環境和人類健康為代價。

文件列舉了反對日本排海計劃的理據，包括日方無證明排海決定的合法性，排海絕非處核污染水唯一選項，日方曾討論地層注入、海洋排放、地下掩埋等處置方案，但未充分論證所有可能方案，執意選擇經濟代價最小的排海；無證明核污染水淨化裝置的長期有效性，從日方多核素處理系統（ALPS）以往運轉情況看，已證明無法有效去除氚、碳-14等放射性核素。

在核污水數據的真實準確性上，東京電力公司近年來也曾多次隱瞞、篡改，機構僅基於日方單方面提供的數據和信息開展審查評估，取樣獨立性和代表性嚴重不足，缺乏足夠說服力。

文件又指出日本的污染水排海計劃漠視海洋環境和人類健康、無履行應盡的國際義務，把機構綜合評估報告包裝成排海計劃的「護身符」。為了保護全人類生命健康，日方應全面回應包括中方在內的國際社會關切，履行國際道義責任和國際法義務，停止強推排海計劃，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，確保核污水得到科學、安全的處置，並接受嚴格國際監督。

外交部發言人指，中方始終基於科學和事實向日方表達關切，在雙多邊渠道同日方開展交流，反覆表達關切，確保核污染水處置安全性，靠的是認真負責的態度和科學全面的論證，而不是到處公關遊說。令人遺憾的是，兩年多來日方無視各方合理關切，拒絕討論其他安全處置方案，執意在今夏啟動排海。如果日方有誠意解決鄰國關切，應立即停止強推排海計劃。

日本方面多次表示，打算就相關計劃與中國展開科學層面的溝通，但中方拒絕接觸。

責任編輯：陳建錫