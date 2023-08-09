內地7月CPI按年跌0.3% 近兩年半首陷通縮 PPI跌4.4%

國家統計局公布，內地7月居民消費價格指數（CPI）按年下跌0.3%，近兩年半以來首次轉負，跌幅略小於預期；工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌4.4%，跌幅按月收窄1個百分點，仍高於預期。當局指，CPI按年回落是階段性現象，隨著經濟恢復向好，市場需求擴大，有望逐步回升。PPI則受國內生產供應總體充足、國際大宗商品價格傳導等因素影響。

國統局城市司首席統計師董莉娟解讀指，CPI按年由上月持平轉為下跌，主要是受上年同期對比基數較高影響。 其中，食品價格由上月上升2.3%轉為下跌1.7%，影響CPI下跌約0.31個百分點。豬肉價格大幅下跌26%，跌幅比上月擴大18.8個百分點，鮮菜、雞蛋、牛羊肉等價格均有下跌，鮮果、薯類和禽肉類價格則上升，升幅均有所回落。

非食品價格由下跌0.6%轉為持平，服務價格上升1.2%，升幅比上月擴大0.5個百分點。飛機票價格由上月下跌5.8%轉為上升11.9%，賓館住宿、 旅遊、電影及演出票價格分別上升13.2%、13.1%和5.9%，升幅均有擴大; 工業消費品價格下跌1.9%，跌幅收窄0.8個百分點，其中能源價格下跌6.9%，扣除能源的工業消費品價格下跌0.3%， 跌幅均有收窄。

PPI按年跌幅比上月收窄，其中，生產資料價格下跌5.5%，跌幅收窄1.3個百分點；生活資料價格下跌0.4%，跌幅收窄0.1個百分點。主要行業價格跌幅收窄，包括石油和天然氣開採業下跌21.5%，收窄4.1個百分點；煤炭開採和洗選業下跌19.1%，收窄0.2個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業下跌18.3%，收窄1.8個百分點等。統計的6個行業合計影響PPI按年下跌約3.21個百分點，佔總跌幅的七成多。另外，文教工美體育和娛樂用品製造業價格上升6.3%，電力熱力生產和供應業價格上升1.8%，紡織服裝服飾業價格上升1.2%。

按月看，CPI由上月下跌0.2%轉為上升0.2%；PPI下跌0.2%，跌幅比上月收窄0.6个百分點。

責任編輯：陳建錫