美國傳周三公布對華投資禁令 料設營收門檻

美國對華投資禁令料短期內公布，彭博社引述消息人士指，該項正在制訂禁令可能僅針對那些營收至少一半來自量子計算、人工智能（AI）等先進科技行業的中國企業。

報道指，拜登政府預計將在未來數天公布該行政命令，其將禁止美國投資者投資以軍方為終端用戶的AI技術，其它AI投資則需要通知政府；部分量子計算活動料將被列入禁投範圍，例如密鑰加密和傳感，以及特定的超先進半導體。但禁令將設定營收條款，對於美國投資者而言，阿里巴巴和騰訊等有AI業務，但多數收入來自其它渠道的大公司將仍然可以投資。

行政命令生效前將提供1年的業界意見反饋和規定制訂期，且也不會具有追溯效力，故未來12個月所作投資不會受到限制。

報道指，這意味著受禁令衝擊最大的會是處於早期階段的中國初創企業，華府此舉是有意為之，其希望確保美國投資者不去幫助中國企業研發科技並超越美國。同時，中國民營初創企業的營收渠道難以驗證，所以美國投資者為謹慎起見，可能自我限制得比政府要求還嚴格。

白宮、商務部等未回應彭博的置評請求。

另外，路透社引述高級消息人士指，白宮當地時間周三（9日）將詳細說明其禁止計劃。

責任編輯：陳建錫