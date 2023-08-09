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LinkedIn關閉中文App 西方社交媒體在中國成絕響

國情動向 10:19 2023/08/09

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微軟旗下的職場社交媒體平台LinkedIn（領英）今日（9日）正式關閉中文版App，退出經營近10年的中國市場。LinkedIn是為極少數被允許進入中國的西方社交平台，截止今年5月，其全球會員已超9億，中國會員數也超6000萬。隨著LinkedIn在兩年前因審查而面臨的合規問題，關閉App的社交功能，被認為失去了在本土市場上的最大特色。

LinkedIn今年5月宣布因應需求銳減，在全球範圍內裁員716人，包括的中國工程和營銷團隊，同時預告完全關閉中國版本的App，但保留辦事處。CEO羅斯蘭斯基（Ryan Roslansky）表示，盡管由於優秀的中國團隊，LinkedIn在過去1年取得成功，但同時遭遇激烈競爭和經濟環境的挑戰。App關閉後，個人帳號需人手移除，企業賬號暫不受影響。

上海白領田小姐向美國之音表示，她早年在美國求學的時候開始使用LinkedIn，回國後一直是LinkedIn的忠實使用者，每次轉行基本都是在LinkedIn上完成的。她指，LinkedIn有兩大優勢，一是職場社交做的比較好，但這個本土版本去掉了。二是跨國企業比較多，但現在外企在國內的業務都在萎縮，招聘活躍度不高。它退出中國很可惜，但好像也是自然的事。

美媒：西方社交媒體在中國終成絕響

LinkedIn在2014年推出中文版網站時，走了一條Facebook等同行迂迴的道路，它與當地公司合作，並按照北京的嚴格規定審查數百萬中國用戶發布的內容。有美國記者及活動人士曾表示，個人資料遭到屏蔽，因含有違禁內容。但隨著近年審查進一步收緊，LinkedIn終在2021年關閉了平台上最重要的社交功能，理由是合規問題和「更具挑戰性的運營環境」。

美國之音形容，LinkedIn退出中國顯示西方社交媒體在中國終成為絕響，多年來試圖在中國市場佔有一席之地的西方公司拉下標誌性的帷幕。

責任編輯：陳建錫

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