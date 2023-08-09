北京稱本輪暴雨致129萬人受災33死 災後恢復料需1年

北京市政府表示，在7月29日至8月2日的特大暴雨災害中，全市近129萬人受災，至今造成33人死亡、18人失蹤，轉移民眾8.2萬，山區基礎設施受破壞嚴重。接下來將做好重建工作，思路是1年基本恢復，包括修復影響防洪的水利設施，完成損毀房屋修繕加固，使保障能力基本恢復到災前水準；3年全面提升，即對災區防災減災能力、發展能力進行明顯改善。

北京今日（9日）舉行防汛救災工作情況新聞發佈會，常務副市長夏林茂在會上公布受災人數，提到全市接報地質災害369宗，是多年平均數的10.5倍。其中，西部山區損失重大，包括280餘公里河道堤防損毀、 17座水庫及16座水閘不同程度損毀、20座城鄉供水廠及264座農村供水站停運或受影響、約2000公里供水排水管線受損、9600餘處配電設備受損等。

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夏林茂表示，接下來全市將統籌規劃，全面做好災後恢復重建工作，總的思路是1年基本恢復，三年全面提升，長遠可持續發展。

1年基本恢復就是要經過1年左右時間攻堅，基本修復影響防洪的水毀水利設施，完成損毀房屋修繕加固和農村居民自建住房原址重建，科學選定集中安置點位，加強交通、能源、通信等基礎設施和教育、醫療衛生等公共服務設施建設，使保障能力基本恢復到災前水準；3年全面提升就是要用3年左右時間，全面完成災後恢復重建工作，災區防災減災能力顯著提升，受災地區發展能力明顯改善，為群眾營造出舒適的居住環境；長遠可持續發展，就是著眼長遠、整體規劃，優化受災地區功能佈局，全面提升基礎設施和基本公共服務保障水平。

16地保險賠償4.3億

國家金融監督管理總局同日公布，河北等16個受災地區的保險機構至今收到保險報案20.79萬宗，估損金額71.31億元（人民幣，下同）。目前已賠付案件6.86萬宗，賠付金額4.32億元。據了解，其中，河北、北京、黑龍江、吉林、天津5個受災地區的保險機構收到保險報案11.76萬宗，估損金額53.7億元。目前已賠付案件2.26萬宗，賠付金額1.9億元。

責任編輯：陳建錫