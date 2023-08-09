【神州快訊】浙江寧波以「八八戰略」打造中國式現代化市域樣板

▲ 新聞發布會現場

2003年7月，中共浙江省委十一屆四次全體（擴大）會議召開。時任浙江省委書記習近平全面系統闡釋了浙江發展的「八個優勢」，提出了指向未來的「八項舉措」，即「八八戰略」。今年是浙江實施「八八戰略」20周年，中共寧波市委就此舉行新聞發布會介紹相關情況。

2022年，寧波全市地區生產總值15,704億元（人民幣，下同），居全國城市第12位，人均生產總值16.4萬元，13次獲評中國最具幸福感城市。浙江省委常委、寧波市委書記彭佳學在會上表示，「八八戰略」從打開高質量發展新空間、拓展高品質生活新內涵、探索高效能治理新模式、塑造高水平文明新形象、繪就高顏值生態新圖景、淬煉高素質隊伍新擔當等六個方面指引寧波取得歷史性成就。

當前，寧波正全力爭創共同富裕和中國式現代化示範引領的市域樣板。彭佳學指出，要強化揚長補短，寧波將鞏固放大港口、開放、製造、文化、民營經濟優勢，以超常規力度補齊科技創新、城市能級、形象品質、基層治理等短板弱項，聚焦高質量發展首要任務，加快推動數智化、新能源化、組織化、品牌化、國際化轉型，着力打造「大優強、綠新高」現代化產業體系。

▲ 位於寧波市鄞州區的東部新城

當好「最強後盾」 助民營經濟成長

民營經濟是寧波的金字招牌，民營經濟市場經營主體達126萬戶，貢獻了全市66%的GDP、79%的出口、85%的就業崗位、95%以上的上市公司和高新技術企業。寧波市長湯飛帆在會上表示，寧波將對標世行最新標準、國家標準和全省「一號改革工程」指標體系，逐項找差、補短、提升，全力爭創國家營商環境創新試點城市。

湯飛帆還表示，寧波將加快構建公平有序的市場環境，完善惠企助企的政策體系，強化企業創新主體作用，營造親商安商的社會氛圍。全力當好民營企業的「最強後盾」「最佳拍檔」，以更加充沛的「陽光雨露」助力寧波民營經濟茁壯成長。

（特約）