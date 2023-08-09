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美學者談中西方貿易現狀：未脫鉤 卻漸行漸遠

國情動向 11:43 2023/08/09

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在經濟和地緣政治因素下，中國與歐美的貿易規模繼續減小，美國學者指，中國與西方在經濟上並未脫鉤，但潛在的貿易和投資趨勢表明，雙方的商業關係明顯正漸行漸遠。

耶魯大學法學院蔡保羅中國中心高級研究員羅奇（Stephen Roach）表示，雙方雖然與完全脫鉤相去甚遠，但正朝著這個方向邁出有意義的一步。對於一些人指美中貿易額去年達到創紀錄的6900億美元，證明現實與政治形勢不符，羅奇反駁，這些數字是以美元表示的，未經通脹飆升後的調整，且是在整體產出拖累許多指標走高的時候得出的。

根據他的計算，美中雙邊貨物和服務貿易的實際價值從2014年相當於美國產出3.7%的峰值，下降到2022年的3%，下降了約1/5。

牛津經濟研究院高級經濟學家盧姿蕙則指，外商直接投資是關於國家之間商業關係走向的前瞻性線索，截至6月底，中國的該項數據在疫情期間實際下降了67%，「我們預計這種情況會隨著重新開放而恢復，但事實並非如此」。她指，這更像是一個地緣政治的事情，由於監管環境，供應鏈方面正在出現改變，北京對一些行業的監管打擊令潛在投資者感到不安。

另外，在歐盟中與中國關係較好德國，上半年對中國的出口額降至近7年新低。但有分析人士指，這與去風險關係不大，更可能是中國有能力生產以前不得不從德國購買的商品。

責任編輯：陳建錫

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中國市場 經濟 地緣政治 美國 歐盟 中國 中歐關係 中美關係

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