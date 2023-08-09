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京滬廣深房地產政策調控優化會議傳月內召開 官媒再放風

經濟脈搏 12:29 2023/08/09

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內媒《經濟觀察報》報道，由高層主持的京滬廣深房地產政策調控優化會議，將在本月內召開。當前各地的政策工具箱似乎已然齊備，正等待中央信號和邊界清晰的優化空間。

報道指，在「一城一策、分類指導」原則下，一線城市如想調整樓市「四限」（限購、限貸、限價、限售）政策，須報各級部門審批和管理。但在高層喊話後，近期一線城市的政策調節反而進入了「真空期」，均等待下一步指令。有地方住建官員透露，7月底前，四大一線城市被明確要求保持定力，主要是擔心一旦大幅度放開，可能把周邊城市的需求虹吸過來。

報道又提到，部分一線城市正盯緊限售時間起點這一細節，料解開限售後掛牌量會增加，而流動性也會加大，但政策層面不能「一刀切」。

事實上，今年上半年一線城市已陸續降低入市門檻，其中，北京的政策調整最頻繁，其次為深圳。但政策偏向謹慎，上調公積金貸款額度為最常見的手段。例如，上海規定「多孩家庭個人最高貸款限額為60萬元，繳交補充住房公積金的，最高貸款限額上浮12萬元」; 而針對公積金貸款購買首套房的多孩家庭，廣州、深圳也將貸款最高額度上浮30%。

另外，北深對二手樓交易實行「帶押過戶」政策，賣家在未還清房屋抵押貸款的情況下可直接過戶，提高房屋轉讓效率。深汕合作區也放開限購政策，成為深圳首個不限購的區域。

官媒放風：調控範圍或將向一線城市擴大

國務院旗下《經濟日報》再發表評論指，近期四大一線城市密集發聲，均提及支持和更好滿足剛性和改善性住房需求，意味着房地產政策調控範圍或將向一線城市擴大，因城適度調整態勢明顯。文章指，一線城市樓市下行壓力較其他城市更小，預計將因城適度調整，時間上可能是漸進的，空間上可能從城市周邊開始，同時還要堅持「房住不炒」原則。

文章預計，促進市場企穩回升的政策還將在更多城市落地，可能是綜合性的多項舉措，也可能是針對某些方面進行調整優化。

責任編輯：陳建錫

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經濟衰退 經濟

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