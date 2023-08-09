北方暴雨｜北京紅十字會醜聞連爆 高層捐款左手交右手？

▲ 北京紅十字會再爆醜聞。（資料圖片）

京冀冀暴雨期間，北京紅十字會接連爆出醜聞，該會的一名身兼服裝公司老闆的理事，被發現作出巨額且不合常理的捐贈，而捐贈對象則是其公司的所在地，被輿論質疑將物資左手交右手，試圖逃稅。企業職員否認坊間指控，稱對所在的村莊進行捐贈，因公司對當地感情很深。

事源於一間叫北京五木服裝的公司近期多次參與北京紅十字會物資捐贈，但所捐的都是西裝、西褲，甚至是不同時宜的羽絨，遭到網上輿論貿疑。及後，有網民發現五木服裝捐贈物資的接收對象「通州區張家灣鎮北大化村」，正是五木服裝所在地。至前日（7日），有媒體再查出，五木服裝的法人代表季連旭，與紅十字會常務理事姓名相同。

這位季連旭名下的五木服裝在1995年成立，註冊資本逾5000萬元人民幣，專營西裝生意，他同時還是北京惠朗通電力有限公司、北京悅濤八十八號園林花卉有限公司等的法人。

一系列的操作被輿論質疑是自捐自收，目的是借慈善名目逃稅。內媒記者致電五木服裝了解，職員承認公司法人季連旭確是北京紅十字會理事會成員，但稱季從不參與紅十字會決策，「我們只是一個簡簡單單的捐助方」。職員解釋，之所以捐贈西裝，是因為疫情期間關了很多店，西裝庫存最多，且有些災區政府單位、學校老師也需要西裝，不是一點用都沒有。

至於接收單位通州區張家灣鎮北大化村正是五木服裝所在地的情況，職員稱，那是公司所在和起家地點，公司對其有很深的感情。

北京紅十字會在這次雨災期間爆出不少醜聞，最受爭議的是，為了遏止網民以過低數額捐款，強行設定捐款限額，並將前者定性為「惡意捐款」。值得一提的是，北京市紅十字會的上級機關是中國紅十字會，而中國紅十字會由國務院直接管轄，雖然自稱是國際紅十字運動重要成員，遵循國際紅十字運動基本原則，但與國際紅十字會基本無關。

責任編輯：陳建錫