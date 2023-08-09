數據分析｜CPI及PPI雙負增長 貨幣政策寬鬆有空間

受去年高基數和豬肉價格持續下降影響，內地7月居民消費價格指數（CPI）按年跌0.3%。為近兩年半來首次轉負。工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降4.4%，連跌10個月。分析認為，結合此前外貿數據欠佳，中國經濟穩增長壓力驟增，同時亦為貨幣政策進一步寬鬆打開空間。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，7月CPI按年下滑主要是受去年基數抬升，豬肉和原油價格按年下滑拖累。但按月看，CPI由上月下跌0.2%轉為上升0.2%，加上基數效應逐步減弱，國內物價呈現企穩回升跡象。預計隨著低點已現，年內CPI有望逐步改善，物價上升動能保持溫和。

「PPI按年、按月收縮有助於降低部分中下游製造業生產成本，提振企業積極性。」周茂華說，但目前市場供需仍存在不平衡問題，工業品出廠價格整體低迷，影響工業部門整體利潤表現。

內地7月CPI按年跌0.3% 近兩年半首陷通縮 PPI跌4.4%

內地7月出口按年大跌14.5% 進口跌幅擴至12.4%

東方金誠首席宏觀分析師王青也稱，7月PPI按年、按月跌幅均收窄，意味著6月很可能就是本輪PPI通縮的谷底，當前已轉入回升階段。

華創證券投資顧問部總經理屈慶則認為，CPI按年轉負說明經濟需求較差，可能會持續一段時間通縮；此前官方估計CPI年底能到1%，但現在看起來很難。至於PPI反彈，主要是受國際大宗價格影響，但海外的大宗商品到這個位置很難繼續反彈，PPI可能全年會一直陷負值。下半年仍需降準降息。

另外，上海證券宏觀分析師胡月曉指，此前已預期三季度會迎來CPI和PPI的雙負局面，但非傳統意義上的通貨緊縮，因為它並不意味著經濟的周期性低迷，主要是統計意義上的萎縮，即消費籃子中關鍵商品和標桿商品因（豬肉）產業結構變化處於持續低位，工業籃子中的大宗商品也因非經濟因素變化，呈現穩中偏軟態勢。他認為，價格雙負將為中國年內的「雙降」（降準、降息）打開空間，「年內雙降是大概率事件，從而帶來資本市場估值中樞的提升。」

責任編輯：易燕丹

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