內地7月猴痘感染翻4.6倍至491宗 96%涉男男性行為

▲ 內地7月猴痘病例急增。（配圖）

中疾控公布，7月全國23個省區市新增491宗猴痘病例，比上月多4.6倍，逾九成半為發生同性性行為的男性。廣東115宗最多，北京有81宗，其次為四川、浙江等，無重症或死亡病例。專家建議加強對重點人群宣傳，提醒其採取預防措施。

據流行病學調查分析，當月疫情呈現4特點，一是病人均為男性，96.3%病例明確為男男性行為人群；二是其他接觸方式傳播風險低，除同性性接觸以外的密切接觸者均未發生感染；三是89.2%病例為主動就診發現，6.5%為密切接觸者追蹤篩查發現，其他為主動報告和篩查等發現；四是絕大多數病例臨床表現典型，主要有發燒、皰疹、淋巴結腫大等症狀。

專家向央視解釋，當月報告病例比6月106宗明顯增多，主要是猴痘在男男性行為人群中隱匿性傳播，80%病例為單個病例，感染來源不清，防控難度大；二是隨著宣傳教育，重點人群主動就診病例增多；三是境外疫情不斷輸入境內。當前官方已開展變異監測工作，檢出的猴痘病毒基因分型均屬於IIb分支（西非分支），要在歐洲、北美和亞洲的部分國家流行。

對於如何加強對重點人群的宣傳教育，專家建議，在當地男男性行為人群經常出入地點，如酒吧、會所、浴池等張貼健康教育資訊，設置公告欄等，並充分發揮社會組織優勢，在MSM等重點人群中開展預防宣導，在一些地區可以通過招募和培訓同伴教育員，促進該類人群採取猴痘預防措施，阻斷疫情傳播。

責任編輯：陳建錫