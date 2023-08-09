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伊朗等25國外交官受邀訪問新疆 稱未見強迫勞動

國情動向 17:24 2023/08/09

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外交部表示，應中方邀請，巴基斯坦、馬來西亞、伊朗、埃及等25國的駐華大使及外交官赴新疆參訪，使節們普遍表示看到新疆社會穩定，人民安居樂業，沒見到所謂「強迫勞動」。

發交部發言人今日（9日）回應相關提問時表示，該個由外國使節及外交官組成的40人代表團，7月31日至8月4日期間前往喀什、阿克蘇、烏魯木齊三地，參觀了老城改造、清真寺、伊斯蘭教經學院、鄉村振興專案以及反恐和去極端化鬥爭主題展等，同當地宗教人士、少數民族群眾等進行了交流，深入新疆真實情況，以及當地去極端化鬥爭的必要性及成果。

使節們普遍表示，新疆風景非常美、人們非常熱情、經濟很有活力、每一站都令人印象深刻，通過此次參訪，他們看到了新疆社會穩定，政府為民眾提供了安全的生活環境；看到了新疆經濟發展迅速，成為中國對外開放的前沿; 看到了新疆人民安居樂業，生活條件大幅改善。 他們沒有見到所謂「強迫勞動」，真實情況與部分西方媒體捏造的涉疆謊言完全不符。

發言人又指，謊言掩蓋不了真相，公道自在人心，以美國為首的少數西方國家編造所謂新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」的謊言謬論、抹黑中國的險惡圖謀欺騙不了國際社會。

責任編輯：陳建錫

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