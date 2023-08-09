江蘇擬除南京、蘇州市區外 全面取消落戶限制

繼浙江後，江蘇省發改委今日（9日）就推行一系列新政策徵詢意見，提出有序推動農業轉移人口市民化，除省會南京、蘇州市區外，全面取消落戶限制。

《關於促進全省經濟持續回升向好助力高品質發展繼續走在前列的若干政策措施》共提出18項政策，包括加大財稅支援力度、提振和擴大消費、支援剛性和改善性住房需求、更大力度推動外貿促穩提質、提高出入境和居留許可便利度、提升科技創新能力、加大對民營中小微企業支援、著力穩就業促增收，以及有序推進農業轉移人口市民化等。

在農業人口市民化一項，提出全省（南京、蘇州市區除外）全面取消落戶限制政策，試行以經常居住地登記戶口制度，確保外地與本地農業轉移人口進城落戶標準統一。南京、蘇州市區進一步完善積分落戶政策，確保社保繳納年限和連續居住年限分數佔主要比例，鼓勵根據城市綜合承載能力和功能定位，區分主城區、郊區、新區等區域，分類制定落戶政策。

另外，在支持住房需求一項，提出支持各地因城施策適時調整限制性房地產政策，綜合採取購房補貼、房票安置、購房團購等方式，更好滿足剛性和改善性住房需求。落實好降低購買首套房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人貸款「認房不認貸」等政策，支持各地提高住房公積金貸款額度。指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。

江蘇常住人口約8515萬，是全國人口第四大省。隨著生育率下降，當地常住人口總量雖然保持增長，但去年僅增0.1%，且人口自然增長率已連續兩年錄得負數。

責任編輯：陳建錫