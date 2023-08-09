外交部譴責麻生太郎「竄台妄言」 批其大放厥詞挑動對抗

日本前首相、現任自民黨副總裁麻生太郎繼續台灣訪問行程，中國外交部發言人批評，「日本個別政客」不顧中方堅決反對，執意竄訪台灣並大放厥詞，渲染台海局勢緊張，挑動對立對抗，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。中方已向日方提出嚴正交涉，予以強烈譴責。

外交部發言人指，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，對台灣人民的反抗殘酷鎮壓，犯下罄竹難書的罪行，對中國負有嚴重歷史罪責，最應該做的就是反躬自省、謹言慎行。

外交部稱，日本政客竄台言必稱戰，擺出唯恐台海不亂的架勢，是想把台灣民眾推向火坑。強調中國早已不是1895年簽訂《馬關條約》時的清政府，警告任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

外交部發言人又正告台灣當局，「台獨」完全是死路一條，媚日賣台只會禍害台民眾，任何勾連外部勢力謀「獨」挑釁的行徑都注定以失敗告終。

麻生昨日在台北表示，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。中國駐日使館發言人其後回應稱，這是不自量力，胡言亂語，並批評有關說法干涉中國內政，破壞台海穩定，指如果日方一些人執意把中國內政事務同日本的安全保障捆綁在一起，將再次把日本帶入歧途。

解放軍10軍機越台海中線

此外，台灣軍方表示，由早上9時起，偵測到解放軍共25架次軍機出海活動，其中10架次飛越台海中線及延伸線，進入台灣西南空域，並配合5艘解放軍軍艦執行聯合戰備警巡。台方派出艦機應對。

台方早前指，昨天上午6時至今天上午6時，偵測到解放軍11架次軍機、5艘次軍艦，持續在台海周邊活動，其中有2架次軍機飛越台海中線，進入西南及東南空域活動。

麻生此行是1972年中日建交以來，訪台的日本執政黨最高層級幹部。日媒和台媒均形容是台日關係突破。

責任編輯：蒯宇澄

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