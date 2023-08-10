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拜登簽行政令限制3領域對華投資 涵蓋港澳

國情動向 09:00 2023/08/10

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美國總統拜登周三（9日）簽署行政命令，限制美國企業及個人投資中國半導體、量子計算，以及人工智慧（AI）3大先進科技領域，並把香港、澳門一併列為受關注國家地區。該規定同時要求企業投資一些未納入管制的相關技術與產品時，先通知華府。中國商務部對美方舉動表示嚴重關切，指其擾亂全球供應鏈安全，中方保留採取措施的權利。

拜登在行政命令中指出，有關國家正實施全面長期戰略，指導、促進或以其他方式支持敏感技術與產品進步，這些技術和產品對有關國家的軍事、情報、監視或發展至關重要的網絡支持能力，其透過研發、獲取和轉移世界尖端科技消除民用與商用部門，以及軍事與國防工業部門之間壁壘，以實現軍事主導地位，並大幅增強威脅美國國家安全的能力。

華府官員在一個簡報會上表示，拜登政府致力於透過適當保護對下一代軍事創新至關重要的技術，以確保並捍衛國家安全。這項計畫將補足現有的出口管制與入境投資篩選工具，以解決有關國家推動這類敏感技術所構成的國安威脅，「這是一項國安行動，而非經濟行動」。美國奉行的是降低風險政策，採取有針對性的國家安全行動，而非經濟脫鉤。

民主共和兩黨對新規定的反應不一，前者形容美國正採取戰略性的第一步，確保其投資不會協助中國的軍事進步。後者認為所涉範圍不夠廣泛，生物技術和能源等亦應受限。

中國商務部發言人周四（10日）表示，注意到美方發佈對外投資審查行政令，美方限制本國企業對外投資，打著「去風險」的幌子在投資領域搞「脫鉤斷鏈」，嚴重背離美方一貫提倡的市場經濟和公平競爭原則，影響企業正常經營決策，破壞國際經貿秩序，嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈安全，中方對此表示嚴重關切，將保留採取措施的權利。

中國駐美國使館則表示遺憾和失望，強調中美經貿關係的本質是互利共贏的，雙向投資是雙邊貿易的重要組成部分。

責任編輯：陳建錫

 

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