文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家 涉美日韓78國

文旅部宣布第三批、共78個恢復出境團隊旅遊的國家和地區，包括美國、日本、南韓和澳洲等。今日（10日）起，全國旅行社及在線旅遊企業恢復經營對有關國家和地區的出境團隊遊、「機票+酒店」業務。官方指，自試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務以來，出境旅遊市場整體運行平穩有序，對促進旅遊交流合作發揮積極作用。

國家名單（按內地官方通報叫法）

亞洲：阿曼、巴基斯坦、巴林、韓國、卡達、黎巴嫩、孟加拉國、緬甸、日本、土耳其、以色列、印度 非洲：阿爾及利亞、衣索比亞、貝南、波札那、赤道幾內亞、佛得角、迦納、喀麥隆、象牙海岸、盧安達、馬達加斯加、馬拉威、馬里、摩洛哥、莫三比克、塞席爾、聖多美和普林西比、突尼西亞 歐洲：愛爾蘭、愛沙尼亞、安道爾、奧地利、白俄羅斯、保加利亞、北馬其頓、比利時、波黑、波蘭、德國、芬蘭、荷蘭、黑山、捷克、拉脫維亞、立陶宛、列支敦斯登、盧森堡、羅馬尼亞、馬爾他、摩納哥、挪威、瑞典、塞普勒斯、斯洛伐克、英國 北美洲：安地瓜和巴布達、巴巴多斯、格林納達、哥斯大黎加、美國、墨西哥、特立尼達和多巴哥、牙買加 南美洲：秘魯、厄瓜多、哥倫比亞、蓋亞那、蘇里南、委內瑞拉 大洋洲：澳大利亞、巴布亞紐幾內亞、庫克群島、密克羅尼西亞聯邦，北馬里亞納群島聯邦、法屬波利尼西亞、法屬新喀里多尼亞

連同今次的名單，內地迄今已對138個國家和地區重新開放出境團隊遊。

日本共同社稍早前引述多名消息人士指，中國駐日大使館已向日本外務省發出文件，最快今日重新開放赴日旅行團。此舉有望帶動訪日外國人的增加，對日本經濟料產生正面影響。

責任編輯：陳建錫