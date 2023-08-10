  • 31°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 11:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

優化民企發展環境 發改委下令嚴懲地方政府失信

經濟脈搏 10:34 2023/08/10

分享：

分享：

發改委發佈通知，要求完善政府誠信履約機制以優化民營經濟的發展環境，提出用好措施「工具箱」，向失信主體限制中央預算內資金支援、限制地方政府專項債券申請等。

通知指，要強違約失信行為的認定，各省級信用牽頭部門要將接收歸集到的違約失信投訴線索，第一時間轉交至被投訴主體的上層業務或主管部門開展核實認定。全面健全政務信用記錄，國家公共信用資訊中心要抓緊制定相關標準。各省級信用牽頭部門要加大政府信用資訊歸集力度，按照統一標準將經認定的違約失信資訊，即時共用至全國信用資訊共享平台。

發改委將通過民營企業溝通交流機制、大數據監測、選取有代表性的民營企業建立監測點等方式，加大政府失信線索監測發現力度，按所屬地「即發現即轉交」並掛牌督辦，持續跟蹤辦理情況。違約失信資訊、各地按要求梳理的拖欠賬款資訊、失信被執行人資訊，統一計入相關主體名下形成政務信用記錄，適時將記納入營商環境評價和高品質發展績效考核評價。

對於存在失信記錄的相關主體，發改委將按規定限制中央預算內資金支援、限制地方政府專項債券申請、限制各類融資項目推薦；對於存在政府失信記錄的地級以上城市，將取消發展改革系統的評優評先和試點示範資格、加大城市信用監測扣分權重、取消社會信用體系建設示範區稱號或參評資格。經當局確認已糾正失信行為、完成履約的，終止實施懲戒措施。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 中華人民共和國國家發展和改革委員會

下一篇文章

深圳傳近15萬套房斷供 金融監管部門稱謠言
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

江蘇擬除南京、蘇州市區外 全面取消落戶限制
江蘇擬除南京、蘇州市區外 全面取消落戶限制
京滬廣深房地產政策調控優化會議傳月內召開 官媒再放風
京滬廣深房地產政策調控優化會議傳月內召開 官媒再放風
吉利旗下星紀魅族叫停自研芯片 應屆畢業生恐全遭「優化」
吉利旗下星紀魅族叫停自研芯片 應屆畢業生恐全遭「優化」
國有大行再拋美元 在岸人民幣收市升穿7.2關
國有大行再拋美元 在岸人民幣收市升穿7.2關
數據分析｜CPI及PPI雙負增長 貨幣政策寬鬆有空間
數據分析｜CPI及PPI雙負增長 貨幣政策寬鬆有空間
內地7月CPI按年跌0.3% 近兩年半首陷通縮 PPI跌4.4%
內地7月CPI按年跌0.3% 近兩年半首陷通縮 PPI跌4.4%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款