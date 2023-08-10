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美媒：中國逾400項商品高度依賴進口 美日佔過半

國情動向 11:03 2023/08/10

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美國智庫引述貿易數據指，由工業原料到奢侈品，中國逾400項商品高度依賴向美國及其盟友進口，其中對日本、美國依賴最嚴重，這些商品許多缺乎替代品，包括太陽能電池原料。

華盛頓智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）研究主任車維德（Victor D. Cha）向《華爾街日報》提出上述觀點，他認為中國412種商品的進口，對美國及其盟友的依賴度在70%以上，每年貿易額達470億美元。其中，中國對日本高度依賴的商品最多，達124項，其次是美國87項、德國64項、南韓28項、法國27項。許多商品，中國都缺乏現成的國產替代品。

例如，中國用於太陽能電池板的銀粉幾乎全數來自美日韓三國；用於電池和其他電子零件的鎳粉和鎳片，約86%來自澳洲、加拿大和英國；用於釀造白酒的高粱中，近2/3來自美國。

車維德指，相關國家或可利用這些商品來抵禦來自中國的經濟施壓，借鑑國家安全概念裡的威懾原則，各國應建立一個經濟聯盟，其運作方式與北約協議第5條款的原則類似—對任何成員國的攻擊，都視同對所有成員國的攻擊。不過，這需要大規模的集體行動，歐美國家從未針對中國這個世界第二大經濟體採取過這樣的行動。

雖然對於中國2.7萬億美元的每年進口規模來說，470億美元佔比極小，但車維德指，只要關鍵領域面臨供應鏈風險，就會令中國政府警惕。

責任編輯：陳建錫

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