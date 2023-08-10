內地旅行社搜尋量急升20倍 日本澳洲受團客歡迎

▲ 文旅部宣布進一步開放出境團後，旅行社諮詢量急升。（配圖）

文旅部公布第三批恢復團隊遊名單後，多家旅行社接到的諮詢量急增，攜程表示，相關出境遊產品的暫態搜尋增長超過20倍，日本、澳洲等國最受關注。

攜程表示，消息公布後出境遊產品暫態搜尋大幅增長，以十一國慶出發時段最受關注，其中，日本、澳洲等國家跟團產品熱度飆升。攜程出境產品頁面之下的使用者諮詢已經陸續湧來，諮詢量超出暑期平日10倍以上。馬蜂窩網站內相關海外目的地熱度平均漲幅超過150%，日本以高達350%的暫態訪問熱度高居榜首。

同程旅行表示，接到的簽證諮詢量較前日同一時段多近3倍，平台已上線前往各出境游國家的簽證產品，相關跟團游及「機票+酒店」產品也在籌備。土耳其、澳洲、日本、北歐等熱門目的地的出境跟團遊產品已上線。負責人提到，在日本出境遊方面，客戶最關注的私家團和8至10天的長線遊，為此，同程推出了純玩線路、性價比產品線路，滿足不同需求。

上海春秋旅遊負責人則對消息表示激動，稱公司到日本實地考察的員工會即日返回，了解目的地的地接資源。官方本次名單公布正值暑假中期，對出境遊全面恢復來說是一個里程碑，也將有力推動國際航班的增加。負責人又提到，日本、南韓、美國、捷克、奧地利等，這些都是上海市民特別喜歡的出境遊目的地。

責任編輯：陳建錫