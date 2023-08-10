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國安部刊文談管制鎵鍺 稱資源飯碗需端在自己手裡

國情動向 12:48 2023/08/10

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美國宣布對華投資禁令之際，國家安全部刊文談中國對鎵鍺的出口管制，強調那是維護國家安全的必要之舉，只有把能源資源的飯碗牢牢端在手裡，才能實現社會經濟高質量發展。

文章提到，鎵、鍺等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，依法實施出口管制，確保其用於合法用途，是為了維護國家安全，為了更好履行國際義務。中國已連續多年成為世界最大的戰略性礦產資源進口國和消費國，現正處於工業化中後期和城鎮化快速發展期，推動經濟社會高質量發展和更好滿足人民對美好生活的新期待，使得對戰略性礦產資源的需求持續攀升。

全球發達國家大多對戰略性礦產資源實施管控措施，美國、歐盟都把鎵、鍺列入了關鍵礦產目錄清單並加以「特別關注」，美歐主導的出口管制多邊機制清單將鎵和鍺納入了管制範圍。多年來，中國向全世界提供的鎵、鍺產量比重大大超過中國佔全世界的儲量比重，在這樣的情形下，採取管制減少戰略性資源流失，符合國際通行做法，依據十分清晰。

文章提到，世界進入新的動蕩變革期，大國博弈加劇，全球政經格局深刻調整，必須更好統籌資源發展和安全、開發和保護、當前和長遠，提升資源安全和保障水平，切實保障經濟社會發展所需的資源持續、可靠和有效供給。中方的管制措施合情合理，不容任何人指責，中方維護國家資源安全的決心是一以貫之的，是完全合理合法的。

責任編輯：陳建錫

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