加拿大指中國參與造謠攻擊莊文浩 駐加使館斥無稽

▲ 莊文浩（圖）曾多次批評中國人權。

加拿大表示，今年5月針對保守黨議員莊文浩的網上造謠行動，極可能由中國協助策劃，目前加方正努力發現並阻止這類干預行為。中國駐加大使館批有關說法完全是無稽之談。

加拿大外交部周三（9日）表示，該場疑似造謠行動5月在中國即時通訊軟件微信上展開，歷時10天，目標是保守黨議員莊文浩，集中在他的背景、政治立場和家族史上。早在2021年，在說服加拿大議會正式宣布中國政府對待維吾爾穆斯林少數民族的做法為「種族滅絕」的過程中，莊文浩發揮了重要作用，他還多次批評現屆政府未對中國採取更強硬立場。

中國極有可能參與了這次資訊行動，在發布有關莊文浩的材料的來源中，1/3來自與官方媒體機構和「可能與中國國家機器有關但其聯繫可能不透明」的賬戶。

莊文浩則表示，最新的資訊進一步證明了中國疑似針對加拿大的政治活動，他希望特魯多政府進行正式調查，建立外國代理人登記制度，並驅逐中國政府任命的其他駐加拿大外交官。

中國駐加拿大使館回應稱，加方說法完全是無稽之談，是對中方赤裸裸的污蔑抹黑，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。加方持續炒作「中國干涉加國內政」謊言，卻拿不出任何證據，最新聲明內容牽強附會、荒謬至極，再次暴露加方借用涉華議題搞政治操弄的險惡用心，敦促加方摒棄意識形態偏見，不要再干擾破壞兩國關係，否則必將自食其果。

責任編輯：陳建錫