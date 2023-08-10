  • 29°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳上海最大移民公司老闆被捕 號稱辦美國綠卡量全國第一

社會熱點 15:19 2023/08/10

分享：

分享：

境外社交平台流傳消息指，上海最大的中美移民中介公司、外聯出國公司董事長何梅近日被當地公安拘捕，要求其交出過去辦理移民的客戶的資料。上海市公安局今日（10日）通報破獲一宗案值逾億元人民幣的非法買賣外匯案，拘捕某出入境服務公司的女負責人何某，以及其餘4人。何與另外一人因涉嫌非法經營罪，已被依法刑事拘留。

通報指，2016年以來，某出入境服務公司負責人何某（女，54歲）及員工孫某某（女，39歲）在提供仲介服務過程中，為牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣。 另查明，該公司員工萬某某（男，34歲）、高某某（女，39歲）、蔣某某（女，40歲）存在通過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

公安未披露該何姓女子，或相關入境服務公司的全名，也無提到要求其交出客戶資料，未知兩者是否有關。

公開資料顯示，外聯集團是上海最大的移民中介機構，涉及領域包括海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續8年辦理綠卡數量全國第一，連續8年辦理綠卡速度全國第一。外聯集團在上海、北京、廣州、深圳、青島、蘇州、杭州、成都、哈爾濱、瀋陽、紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、悉尼、新加坡、香港等城市均設有全資子公司。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
罪案 移民 中國

上一篇文章

英國據報考慮跟隨美國 限制對中國科技業投資

下一篇文章

內地旅行社搜尋量急升20倍 日本澳洲受團客歡迎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla告「特斯拉啤酒」侵權案勝訴 獲賠500萬人幣
Tesla告「特斯拉啤酒」侵權案勝訴 獲賠500萬人幣
內地破79宗「AI換臉」案 拘捕逾500人
內地破79宗「AI換臉」案 拘捕逾500人
北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了
北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了
內地旅行社搜尋量急升20倍 日本澳洲受團客歡迎
內地旅行社搜尋量急升20倍 日本澳洲受團客歡迎
傳上海最大移民公司老闆被捕 號稱辦美國綠卡量全國第一
傳上海最大移民公司老闆被捕 號稱辦美國綠卡量全國第一
英國據報考慮跟隨美國 限制對中國科技業投資
英國據報考慮跟隨美國 限制對中國科技業投資
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款