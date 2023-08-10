傳上海最大移民公司老闆被捕 號稱辦美國綠卡量全國第一

境外社交平台流傳消息指，上海最大的中美移民中介公司、外聯出國公司董事長何梅近日被當地公安拘捕，要求其交出過去辦理移民的客戶的資料。上海市公安局今日（10日）通報破獲一宗案值逾億元人民幣的非法買賣外匯案，拘捕某出入境服務公司的女負責人何某，以及其餘4人。何與另外一人因涉嫌非法經營罪，已被依法刑事拘留。

通報指，2016年以來，某出入境服務公司負責人何某（女，54歲）及員工孫某某（女，39歲）在提供仲介服務過程中，為牟取非法利益，採取境內收取人民幣、境外提供外幣的方式，為他人非法提供外匯買賣。 另查明，該公司員工萬某某（男，34歲）、高某某（女，39歲）、蔣某某（女，40歲）存在通過介紹地下錢莊為他人提供非法換匯的犯罪行為。

公安未披露該何姓女子，或相關入境服務公司的全名，也無提到要求其交出客戶資料，未知兩者是否有關。

公開資料顯示，外聯集團是上海最大的移民中介機構，涉及領域包括海外移民、海外投資、海外教育等，據稱連續8年辦理綠卡數量全國第一，連續8年辦理綠卡速度全國第一。外聯集團在上海、北京、廣州、深圳、青島、蘇州、杭州、成都、哈爾濱、瀋陽、紐約、洛杉磯、舊金山、溫哥華、悉尼、新加坡、香港等城市均設有全資子公司。

責任編輯：陳建錫