中美角力｜美限對華高科技投資 影響幾何？

美國總統拜登簽署行政命令，限制美國私募股權及風險投資公司等對中國的高科技投資，並要求在中國其他行業投資的公司報告相關活動。此舉開啟了美國限制對華投資的第一步，勢將加劇中美緊張關係。專家分析認為，中國企業的創新能力可能面臨挑戰，但禁令尚算克制，市場不會出現太大反應。

拜登簽署此項已討論兩年的行政令後，未公開發表評論，而是通過書面材料和不透露身份的助手進行背景介紹來宣布這一行動。美方稱，此舉旨在保護國家安全，是一個「具有嚴格針對性的行動」，總統的命令是在對華關係中「去風險」努力的一部分，但不是要與中國「脫鉤」。

儘管如此，中方對該命令「非常失望」，稱其旨在「將經貿問題政治化、武器化」，實質是搞「逆全球化」、「去中國化」，並保留採取措施權利。中國大使館發言人劉鵬宇在聲明中說，最新的投資限制將嚴重損害中美企業和投資者的利益，阻礙兩國之間的正常商業合作，降低國際社會對美國商業環境的信心。

中國產業發展對美依賴程度較低

對於美國此項限制令的影響，《環球時報》報道引述中國數實融合50人論壇智庫專家洪勇認為，中國企業的創新能力可能面臨挑戰，而對於美國企業來說，這可能影響他們與中企的合作和市場准入，從而損害其競爭力。

通信技術專家項立剛指出，美國明年就要舉行大選，拜登政府在競選壓力之下需要顯示對華強硬態度，因此會將打壓中國的措施作為拉選票的工具。在這種情況下，華盛頓並不看重這些措施實施後的效果，即便美國企業的利益將受到損害。

項立剛認為，現在中國產業發展對美國的依賴程度比較低，因此這一限制措施對中國企業的實質影響比較小，而且中國目前不是特別缺少資金，國內的很多大企業對於重大領域的投資也很積極。

另一名芯片領域專家也表示，預計市場對於美國這項措施的反應不會很大，原因包括對這一限制令的「預告」已經很久，以及近年來，美國在華投資較少。

《華爾街日報》引述美國榮鼎集團的數據稱，去年美國對華直接投資為82億美元，創20年來新低；去年美國對華風險投資為13億美元，是10年來低點。

或產生寒蟬效應 美企縮對華投資

據《紐約時報》，專注於中國政治風險的諮詢公司Teneo的董事總經理吳佳柏(Gabriel Wildau)表示，鑒於該行政命令範圍有限，其直接影響不大，但其中包含的披露要求可能會產生寒蟬效應。

值得留意的是，拜登簽署行政令後，負責監督投資的美國財政部將提出相關規定，並會徵詢公眾意見，有關命令可能在明年生效，不具追溯力，只適用於未來的投資，而且可能豁免被動式投資，以及公開交易證券、指數型基金和其他資產等投資。

責任編輯：蒯宇澄

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