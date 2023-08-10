北大教授：中國不會變「低慾望社會」 收入水平太低了

隨著近年「躺平」風氣興起，青年慾望過低成為政府擔心的事，但有北大教授指出，中國不成進入「低慾望社會」，原因是社會收入水平還是太低，許多人甚至還沒坐過高鐵飛機。

北京大學光華管理學院院長劉俏接受內媒專訪表示，中國目前收入水平還是太低了，還有很多人沒有被基本的公共服務覆蓋，他們被壓抑的需求其實有很多，「比如，14億中國人中，有多少沒有護照，有多少沒坐過高鐵、飛機，有多少一輩子沒出過自己的城市」。他認為，這些不是低慾望所造成的，相反他更擔心的是，無法滿足市民需求而帶來的社會問題。

劉俏又指，盡管中國面臨著嚴重的老齡化問題，但市民的需求並不會因此而減少。 根據光華研究團隊兩年前的經濟學模型測算，到2035年，中國65歲以上人口可能佔總人口的23%，即幾乎每4個人中，就有一個是65歲以上的老人。 而與此同時，中國人均購買力水平預計將達到日本2004年時的水平，當時日本的老齡化率為14%。

2.8億人年入不到8400元

劉俏認為，要改善社會需求，長期來看要提高居民收入，而想短期見效，則必須採用轉移支付直達需求端的方式，發消費券、發現金都是不錯選擇。有統計數據顯示，中國有約2.8億人年收入不足8400元（人民幣，下同）。如果採用財政直達機制，給2.8億人每人每年補貼1萬元，年收入從8400元提升至18400元，相當於月收入從700元提升至1500元。

「我相信大部分人會把這些錢用於消費，可以預見，很多此前長期沒能滿足的剛性需求可以在財政轉移支付之後得到釋放。比如，從每月吃一次肉變成每周吃一次肉。」

責任編輯：陳建錫