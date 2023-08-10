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內地破79宗「AI換臉」案 拘捕逾500人

社會熱點 17:59 2023/08/10

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內地公安機關展開專項行動，嚴打洩露身份證照片等圖像資訊的犯罪源頭，成功偵破AI換臉相關案件79宗，拘捕515名疑犯。

公安部今日（10日）召開記者會公布行動成果，提到為防範和打擊此類新型犯罪，公安機關正聯合國家重點實驗室等，開展人臉識別與活體檢測技術安全測評，覆蓋境內使用者量大、問題隱患突出的即時通訊、網路直播、網路社交、電商平台、金融支付等重點APP，及時發現人臉識別驗證系統存在的風險，通報運營主體升級安全保護措施和人臉識別演算法。

會上又公布，過去兩年，公安機關偵辦侵犯公民個人資訊類案件數按年均上升，從全國案件來看，犯罪分子非法獲取公民個人資訊的手法複雜多樣，如假冒電商客服騙取資訊、利用駭客技術盜取資訊、行業內部人員洩露資訊、手機APP非法採集資訊等，而其犯罪鏈條也環環相扣，竊取、倒賣、推廣、洗錢、加工等分工明確。

自2020年以來，全國公安機關每年組織「凈網」專項行動，打擊侵犯個人資訊犯罪活動，累計破案3.6萬宗，拘捕疑犯6.4萬名，查獲手機黑卡3000餘萬張、網路黑號3億餘個。

AI換臉案件近期在內地愈發猖獗，官媒上月曾披露，有疑犯在視像通話中使用該技術冒充官員，向企業負責人騙走大筆工程保證金。國家網信辦本周宣布正草擬新規，規定使用人臉識別技術處理信息，需先取得個人單獨同意或依法取得書面同意。除了國安及緊急用途，不得利用人臉識別分析種族、信仰等個人敏感信息。

責任編輯：陳建錫

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罪案 人工智能 中國公安部

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