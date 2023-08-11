  • 27°C
香港時間 : 2023811日 (週五) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國國安機構稱破CIA間諜案 大量核心情報被美竊取

國情動向 09:15 2023/08/11

分享：

分享：

中國國家安全機關宣布破獲一宗美國中央情報局（CIA）間諜案，拘捕在某軍工集團任職的曾姓人員，後者多次與CIA接頭，提供大量中國核心情報。

國安部表示，疑犯曾某某1971年7月生，為我某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀。

在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供軍事方面敏感信息。曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量我核心情報，收取間諜經費。國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
外交 軍事 CIA 美國 中國 中美關係

上一篇文章

拜登：中國經濟和人口問題是一個定時炸彈

下一篇文章

中美角力｜美限對華高科技投資 影響幾何？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家 涉美日韓澳78地
文旅部宣布第三批恢復出境團隊旅遊國家 涉美日韓澳78地
中美角力｜美限對華高科技投資 影響幾何？
中美角力｜美限對華高科技投資 影響幾何？
中國互聯網企業向Nvidia訂購50億美元AI芯片
中國互聯網企業向Nvidia訂購50億美元AI芯片
拜登簽行政令限制3領域對華投資 涵蓋港澳
拜登簽行政令限制3領域對華投資 涵蓋港澳
加拿大指中國參與造謠攻擊莊文浩 駐加使館斥無稽
加拿大指中國參與造謠攻擊莊文浩 駐加使館斥無稽
美媒：中國逾400項商品高度依賴進口 美日佔過半
美媒：中國逾400項商品高度依賴進口 美日佔過半
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款