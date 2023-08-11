國安機構稱破CIA間諜案 大量核心情報被美竊取

中國國家安全機關宣布破獲一宗美國中央情報局（CIA）間諜案，拘捕在某軍工集團任職的曾姓人員，後者多次與CIA接頭，提供大量中國核心情報。

國安部表示，疑犯曾某某1971年7月生，為我某軍工集團工作人員，屬重要涉密人員。曾某某被單位公派至意大利留學進修期間，美國駐意大利使館官員塞斯主動與曾某某結識，此後通過聚餐、郊遊、觀賞歌劇等活動逐步密切關係。曾某某心理上逐漸對塞斯產生依賴，塞斯趁此向曾某某灌輸西方價值觀。

在塞斯的吹噓和拉攏下，曾某某政治立場產生動搖。隨著雙方交往逐步深入，塞斯向曾某某亮明中央情報局羅馬站人員身份，承諾給付巨額報酬並為曾某某全家辦理赴美移民，要求曾某某提供軍事方面敏感信息。曾某某表示同意，與美方簽署了參諜協議，接受美方考核和培訓。

曾某某留學進修結束後，回國繼續與中情局人員多次秘密接頭，提供大量我核心情報，收取間諜經費。國家安全機關經縝密偵查，獲取曾某某間諜活動證據，依法對其採取強制措施，及時消除危害。目前，國家安全機關已將該案移送檢察機關審查起訴。

責任編輯：陳建錫