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河北暴雨388萬人受災29死 經濟損失近千億

國情動向 10:31 2023/08/11

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河北省政府公布，截至昨日（10日），全省因暴雨及水災死亡29人，尚有16人失聯。各類基建設施受損嚴重，直接經濟損失958億元人民幣。

省政府新聞辦今日（11日）召開防汛救災暨災後重建新聞發布會指，本輪特大暴雨的洪澇災害波及110個縣、市、區。全省388.86萬人受災，農作物受災面積31.97萬公頃，其中絕收13.15萬公頃，倒塌房屋4.09萬間，嚴重損壞房屋15.55萬間，受損中小學校、幼兒園1150所，受損醫療機構1871家。

期間，全省降雨量折合水量275億立方米，保定、石家莊、邢台等局部地區24小時降水量超過400毫米，而邢台市臨城縣梁家莊村累計降雨量達1008.5毫米。

當地把災後重建作為重點工作，計劃用兩年時間完成重建工作。今年入冬前，確保受災群眾能夠回家或搬入新居、安全溫暖過冬；2024及2025年汛期前，分別全面完成水毀防洪工程重建工作，以及各項重建任務。

另外，中央氣象台今早繼續發布暴雨藍色預警，料未來24小時，京津翼地區受西風槽東移影響，將出現一次大到暴雨，局部有大暴雨，具體降雨區域在河北中南部和東北部北京南部天津，主要降雨時段在今日下午到明日（12日）上午，與前期暴雨受災地區高度重疊。北京啟動全市防洪IV級應急響應。

責任編輯：陳建錫

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經濟 暴雨 基建 河北省

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